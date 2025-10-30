聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇
藍鳥隊今天在世界大賽第5戰一開打就讓道奇隊吃足苦頭，史奈德（Davis Schneider）首局首打席全壘打，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）跟進接力開轟，締造世界大賽首次開賽連續兩棒締造全壘打紀錄，打完前5局以3：1領先。
道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）第1球就被史奈德轟上左外野看台，對決小雷諾先搶到1好球，下一球又是左外野方向全壘打，這3球都是96英里速球，開賽投3球失兩分。
WELCOME TO GAME 5— MLB (@MLB) October 30, 2025
DAVIS SCHNEIDER GOES YARD ON THE VERY FIRST PITCH 💥 pic.twitter.com/TcUzv2CrUX
OH MY GOODNESS 🤯— MLB (@MLB) October 30, 2025
VLADIMIR GUERRERO JR. GOES BACK-TO-BACK pic.twitter.com/YcRe3bvRVY
道奇前兩局掛零，無法突破藍鳥先發投手耶薩維奇（Trey Yesavage）的封鎖，3局下1出局後，赫南德茲（Enrique Hernandez）轟出陽春砲，追成1：2。
Kiké Hernandez solo homer to get the Dodgers on the board! pic.twitter.com/CaXi2u8w6P— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 30, 2025
藍鳥4局上攻勢再起，瓦修（Daulton Varsho）揮出三壘打，再靠克萊門特（Ernie Clement）高飛犧牲打攻下1分，打到5局結束領先兩分。
耶薩維奇投完5局只被揮出兩支安打，狂飆10次三振，有效壓制道奇打線；史奈爾投5局被揮出5支安打、出現3次保送，失3分都是自責分。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言