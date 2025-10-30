MLB／史奈爾開賽只投3球連挨兩轟 藍鳥追平季後賽罕見紀錄

世界大賽第5戰今天繼續在道奇球場進行，藍鳥隊開賽立刻展現重砲火力，史奈德（Davis Schneider）首局首打席全壘打，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）跟進轟出陽春砲，才打前兩棒就以2：0領先，僅是季後賽史上第2次開賽連續兩棒締造全壘打紀錄。

道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）成為苦主，開賽第1球就被史奈德轟上左外野看台，對決小葛雷諾先搶到1好球，下一球又是左外野方向全壘打，這3球都是96英里速球。

WELCOME TO GAME 5



DAVIS SCHNEIDER GOES YARD ON THE VERY FIRST PITCH 💥 pic.twitter.com/TcUzv2CrUX — MLB (@MLB) October 30, 2025

OH MY GOODNESS 🤯



VLADIMIR GUERRERO JR. GOES BACK-TO-BACK pic.twitter.com/YcRe3bvRVY — MLB (@MLB) October 30, 2025

2002年美聯分區系列賽第3戰，運動家隊德拉姆（Ray Durham）、海特堡（Scott Hatteberg）開賽連續砲轟雙城隊先發投手瑞德（Rick Reed），德拉姆締造場內全壘打紀錄。

季後賽暌違23年，今天再度出現這種場面，小葛雷諾昨天先轟大谷翔平、今天再轟史奈爾，累積8支全壘打繼續改寫隊史季後賽紀錄。