MLB／大谷翔平敗投後想再登板 道奇教頭透露第6、7戰都有機會

大谷翔平昨天在世界大賽初登板，先發6局失4分吞敗，賽後受訪表示，接下來任何一場比賽都可再投球，第6、7戰可以擔任後援投手，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「還未和大谷談過這種可能性，如果他可以再投球，且是有意義的登板，當然會是一個選項。」

大谷昨天對藍鳥隊之戰用93球完成6局任務，被揮出6支安打，失分全是自責分，3局上被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出兩分砲成為重傷害，道奇終場以2：6落敗，兩隊在世界大賽2勝2敗平手。

大谷昨天表達「還想再投」的意願，取決於系列賽持續多久，他說：「可能會像第3場比賽一樣，進入延長賽暫時無法決定勝負，所以我想隨時做好投球的準備。」

今年世界大賽至少會打到第6戰，確定回到多倫多進行，不管道奇、藍鳥封王，將是大聯盟史上第2次在加拿大產生冠軍（上次是1993年藍鳥封王），羅伯茲強調，大谷將在第6、7戰待命以後援投手登板，「世界大賽打到第6場、甚至可能進行第7場時，所有人都要做好準備，再看看會打到什麼程度。」