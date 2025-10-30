快訊

MLB／大谷翔平敗投後想再登板 道奇教頭透露第6、7戰都有機會

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平29日在世界大賽初登板，先發6局失4分吞敗。（路透）

大谷翔平昨天在世界大賽初登板，先發6局失4分吞敗，賽後受訪表示，接下來任何一場比賽都可再投球，第6、7戰可以擔任後援投手，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「還未和大谷談過這種可能性，如果他可以再投球，且是有意義的登板，當然會是一個選項。」

大谷昨天對藍鳥隊之戰用93球完成6局任務，被揮出6支安打，失分全是自責分，3局上被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出兩分砲成為重傷害，道奇終場以2：6落敗，兩隊在世界大賽2勝2敗平手。

大谷昨天表達「還想再投」的意願，取決於系列賽持續多久，他說：「可能會像第3場比賽一樣，進入延長賽暫時無法決定勝負，所以我想隨時做好投球的準備。」

今年世界大賽至少會打到第6戰，確定回到多倫多進行，不管道奇、藍鳥封王，將是大聯盟史上第2次在加拿大產生冠軍（上次是1993年藍鳥封王），羅伯茲強調，大谷將在第6、7戰待命以後援投手登板，「世界大賽打到第6場、甚至可能進行第7場時，所有人都要做好準備，再看看會打到什麼程度。」

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

道奇隊在昨天經歷18局大戰才搶下的1勝優勢在今天又吐了回來，藍鳥隊攻破投手大谷翔平，加上道奇牛棚恢復失火日常，道奇隊以2...

MLB／大谷翔平回報「還能再投3局」 道奇教頭解釋調度考量

昨天經歷18局大戰，大谷翔平今天6局投完用90球，第7局續投只投3球就被打退場。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時解釋調度考量，大谷自稱還能再投3局。 羅伯茲透露，6局結束後投手

MLB／18局大戰後又投6局 大谷不排斥再後援：我會準備好

前一場才經歷6小時39分、延長18局的激戰，打滿整場的大谷翔平今天又站上投手丘，以93球先發6局，雖然失4分吞下敗投，不...

大谷二刀流顯露疲態 道奇吞敗

才剛在延長賽十八局激戰打滿整場，大谷翔平昨天又站上投手丘，然而投六局失四分，加上打擊也繳白卷，「二刀流」顯露疲態，道奇隊...

MLB／無法與大谷「九一連線」 道奇古巴外野手恐遭拔先發

道奇隊在世界大賽與藍鳥隊戰成2：2平手，總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪表示，表現低迷的外野手帕赫斯（Andy Pages）可能會被移出先發陣容。 系列賽第四戰大谷翔平再度「二刀流」

