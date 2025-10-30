大谷二刀流顯露疲態 道奇吞敗

才剛在延長賽十八局激戰打滿整場，大谷翔平昨天又站上投手丘，然而投六局失四分，加上打擊也繳白卷，「二刀流」顯露疲態，道奇隊昨以二比六輸給藍鳥隊，兩隊打完美國職棒世界大賽前四戰各拿兩勝平手。

大谷透露，打完第三戰後大概凌晨兩點才躺上床鋪，盡量讓自己能夠睡著，「睡眠還算夠，身體狀況還可以」，但能撐完這場比賽，要感謝醫療及訓練團隊，全靠他們幫助。

大谷三局上被藍鳥看板球星小葛雷諾敲出逆轉兩分砲，第七局續投被敲兩安後退場，但牛棚接手連掉四分，也讓他的投球成績變成六局被敲六支安打、失四分，世界大賽初登板承擔敗投；另外，大谷三次打數無安打，吞下兩次三振，只有首打席保送上壘。

大谷自我反省，最遺憾未能撐完第七局，雖然挨轟有些失投，但也不想把責任推給前一天的馬拉松大戰，「單純是自己身體動作、技術上的細節沒做好。」

小葛雷諾對決大谷一直是世界大賽的焦點，結果是小葛雷諾勝出，他表示，當下能夠取得領先很關鍵，帶動球隊氣勢，「我非常尊敬大谷，能從他手中開轟確實感覺非常好，但我仍要強調，他真的是一位偉大的運動員。」

世界大賽相隔多年再次上演「美加大戰」，加上大谷、山本由伸、佐佐木朗希吸引全球龐大觀眾群，首場比賽在美國、加拿大、日本合計三二六○萬名觀眾收看，創下二○一六年世界大賽第七戰、小熊隊終結魔咒以來新高。