MLB／無法與大谷「九一連線」 道奇古巴外野手恐遭拔先發

道奇隊在世界大賽與藍鳥隊戰成2：2平手，總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪表示，表現低迷的外野手帕赫斯（Andy Pages）可能會被移出先發陣容。

系列賽第四戰大谷翔平再度「二刀流」上陣，他先發主投6局失4分，挨了小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）一支兩分砲，打擊方面3之0吞兩K。更令人擔心的是擔任第九棒帕赫斯，他在世界大賽4場比賽15打數僅擊出1安打，打擊率僅0.067，始終無法與大谷「九一連線」。

道奇隊總教練羅伯茲提到，第五場比賽的先發陣容可能會有所調整，他說：「我們正在評估是否要讓帕赫斯繼續上場，還是更換寇爾（Alex Call）或羅哈斯（Miguel Rojas）。」

道奇隊總教練羅伯茲。 路透社

據了解，道奇可能由外野手寇爾取代帕赫斯，或是讓艾德曼（Tommy Edman）移防外野，並由羅哈斯鎮守二壘。