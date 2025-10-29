快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／肯定大谷翔平投球表現 道奇貝茲：他創造贏球機會

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊游擊手貝茲。 法新社
道奇隊游擊手貝茲。 法新社

道奇隊在世界大賽第四戰以2：6不敵藍鳥隊，系列賽戰成2：2平手，道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）賽後談到大谷翔平的表現時直言：「他投得很好，可惜我們打線並沒有串聯。」

大谷第7局二、三壘上有人時退場，帳面上主投6局失4分，吞下敗投，但貝茲依舊對他表達信任：「他的投球表現非常穩定，讓球隊始終有機會反攻。」

貝茲今天擔任先發第二棒，擊出1支安打，道奇團隊今天僅擊出6支安打、攻下2分，攻勢遭藍鳥先發投手畢柏（Shane Bieber）壓制，貝茲也大方稱讚畢柏的投球表現：「他持續攻擊好球帶的邊角，避免失投，我真心覺得應該給他掌聲與尊敬。」

前一場比賽兩隊鏖戰至延長18局，被問到是否感到疲累時，貝茲斬釘截鐵地回答：「不需要擔心，這可是世界大賽，我只要站上這個舞台立刻會點燃鬥志。」

Mookie Betts 大谷翔平 道奇 世界大賽 藍鳥

相關新聞

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

道奇隊在昨天經歷18局大戰才搶下的1勝優勢在今天又吐了回來，藍鳥隊攻破投手大谷翔平，加上道奇牛棚恢復失火日常，道奇隊以2...

MLB／大谷翔平回報「還能再投3局」 道奇教頭解釋調度考量

昨天經歷18局大戰，大谷翔平今天6局投完用90球，第7局續投只投3球就被打退場。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時解釋調度考量，大谷自稱還能再投3局。 羅伯茲透露，6局結束後投手

MLB／18局大戰後又投6局 大谷不排斥再後援：我會準備好

前一場才經歷6小時39分、延長18局的激戰，打滿整場的大谷翔平今天又站上投手丘，以93球先發6局，雖然失4分吞下敗投，不...

MLB／無法與大谷「九一連線」 道奇古巴外野手恐遭拔先發

道奇隊在世界大賽與藍鳥隊戰成2：2平手，總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪表示，表現低迷的外野手帕赫斯（Andy Pages）可能會被移出先發陣容。 系列賽第四戰大谷翔平再度「二刀流」

MLB／肯定大谷翔平投球表現 道奇貝茲：他創造贏球機會

道奇隊在世界大賽第四戰以2：6不敵藍鳥隊，系列賽戰成2：2平手，道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）賽後談到大谷翔平的表現時直言：「他投得很好，可惜我們打線並沒有串聯。」 大谷第7局二、三

MLB／不清楚大谷是否累了 藍鳥球星：他是世界最頂尖投手之一

藍鳥隊在世界大賽第四戰以6：2擊敗道奇，將系列賽扳成2：2平手，陣中球星比切特（Bo Bichette）在第七局擊出適時安打，為藍鳥追加保險分，賽後比切特仍給予道奇先發投手大谷翔平高度肯定。 藍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。