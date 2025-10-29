MLB／肯定大谷翔平投球表現 道奇貝茲：他創造贏球機會

道奇隊在世界大賽第四戰以2：6不敵藍鳥隊，系列賽戰成2：2平手，道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）賽後談到大谷翔平的表現時直言：「他投得很好，可惜我們打線並沒有串聯。」

大谷第7局二、三壘上有人時退場，帳面上主投6局失4分，吞下敗投，但貝茲依舊對他表達信任：「他的投球表現非常穩定，讓球隊始終有機會反攻。」

貝茲今天擔任先發第二棒，擊出1支安打，道奇團隊今天僅擊出6支安打、攻下2分，攻勢遭藍鳥先發投手畢柏（Shane Bieber）壓制，貝茲也大方稱讚畢柏的投球表現：「他持續攻擊好球帶的邊角，避免失投，我真心覺得應該給他掌聲與尊敬。」

前一場比賽兩隊鏖戰至延長18局，被問到是否感到疲累時，貝茲斬釘截鐵地回答：「不需要擔心，這可是世界大賽，我只要站上這個舞台立刻會點燃鬥志。」