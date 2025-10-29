MLB／大谷翔平回報「還能再投3局」 道奇教頭解釋調度考量

昨天經歷18局大戰，大谷翔平今天6局投完用90球，第7局續投只投3球就被打退場。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時解釋調度考量，大谷自稱還能再投3局。

羅伯茲透露，6局結束後投手教練普萊爾（Mark Prior）詢問大谷還能撐多久？大谷自信表示：「還可以再投3局。」羅伯茲認為，「第6局是他整場比賽最好的一局，球的品質非常好。」

然而第7局大谷投3顆球，就被瓦修（Daulton Varsho）和克萊門特（Ernie Clement）接連敲安，形成無人出局二、三壘有人危機，隨後被換下場。羅伯茲解釋：「那一刻我覺得我們必須找到新方法去解決打者。」

結果兩名跑者都被牛棚送回來，大谷帳面上主投6局飆6K，被敲6安，失4分。打擊則是3支0，選到1次保送。

談到外界對大谷「超人般表現」的期待，羅伯茲苦笑說：「他自己不覺得那是壓力，只是對自己有很高的要求。球迷會對偉大選手抱有偉大期待，這是自然現象。大家都希望他每次打席都能創造奇蹟，或許，這對他來說有點不公平吧。」