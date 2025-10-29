快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

MLB／不清楚大谷是否累了 藍鳥球星：他是世界最頂尖投手之一

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥隊比切特打出關鍵安打。 美聯社
藍鳥隊比切特打出關鍵安打。 美聯社

藍鳥隊在世界大賽第四戰以6：2擊敗道奇，將系列賽扳成2：2平手，陣中球星比切特（Bo Bichette）在第七局擊出適時安打，為藍鳥追加保險分，賽後比切特仍給予道奇先發投手大谷翔平高度肯定。

藍鳥隊前兩局陷入0：1落後，第三局小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）從大谷手中敲出逆轉兩分砲，第七局瓦休（Daulton Varsho）、克萊門特（Ernie Clement）連續安打將大谷打退場，隨後希曼尼茲（Andres Gimenez）、比切特、巴格（Addison Barger）接連擊出適時安打，助藍鳥徹底掌握勝局。

比切特在9月對洋基的比賽中與捕手相撞，導致左膝受傷，因此缺席了分區系列賽與聯盟冠軍賽，直到世界大賽才再次復出，他在第四戰擔任「第三棒、指定打擊」，前三打席面對大谷雖未敲安，但第四打席的安打貢獻了球隊的第五分，目前他在世界大賽的打擊率為3成64，狀況逐漸回溫。

談到大谷先發的表現時，比切特毫不吝嗇地讚美道：「儘管我們今天完成許多優秀的打擊，但他（大谷）擁有許多出色的球路，可說是世界上最頂尖的投手之一。」被問到認為大谷是否感到有些疲累時，比切特笑說：「我們一年只交手幾次，所以老實說我並不清楚。」

MLB 大谷翔平 藍鳥 世界大賽

相關新聞

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

道奇隊在昨天經歷18局大戰才搶下的1勝優勢在今天又吐了回來，藍鳥隊攻破投手大谷翔平，加上道奇牛棚恢復失火日常，道奇隊以2...

MLB／大谷翔平回報「還能再投3局」 道奇教頭解釋調度考量

昨天經歷18局大戰，大谷翔平今天6局投完用90球，第7局續投只投3球就被打退場。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時解釋調度考量，大谷自稱還能再投3局。 羅伯茲透露，6局結束後投手

MLB／18局大戰後又投6局 大谷不排斥再後援：我會準備好

前一場才經歷6小時39分、延長18局的激戰，打滿整場的大谷翔平今天又站上投手丘，以93球先發6局，雖然失4分吞下敗投，不...

MLB／小葛雷諾砲轟大谷橫掃球 藍鳥教頭：多倫多對洛杉磯之戰

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天3局上砲轟大谷翔平，世界大賽首轟出爐，領軍6：2...

MLB／不清楚大谷是否累了 藍鳥球星：他是世界最頂尖投手之一

藍鳥隊在世界大賽第四戰以6：2擊敗道奇，將系列賽扳成2：2平手，陣中球星比切特（Bo Bichette）在第七局擊出適時安打，為藍鳥追加保險分，賽後比切特仍給予道奇先發投手大谷翔平高度肯定。 藍

MLB／連兩天第7局登板放火 道奇老將崔能：辛苦的是大谷翔平

道奇隊37歲牛棚投手崔能（Blake Treinen）今天7局上再度登板，他還是沒有封鎖住藍鳥隊打線，被敲2支安打，只抓到1個出局數，最終道奇以2：6輸球。 大谷翔平前6局投完只失2分，第7局續

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。