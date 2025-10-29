MLB／不清楚大谷是否累了 藍鳥球星：他是世界最頂尖投手之一

藍鳥隊在世界大賽第四戰以6：2擊敗道奇，將系列賽扳成2：2平手，陣中球星比切特（Bo Bichette）在第七局擊出適時安打，為藍鳥追加保險分，賽後比切特仍給予道奇先發投手大谷翔平高度肯定。

藍鳥隊前兩局陷入0：1落後，第三局小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）從大谷手中敲出逆轉兩分砲，第七局瓦休（Daulton Varsho）、克萊門特（Ernie Clement）連續安打將大谷打退場，隨後希曼尼茲（Andres Gimenez）、比切特、巴格（Addison Barger）接連擊出適時安打，助藍鳥徹底掌握勝局。

比切特在9月對洋基的比賽中與捕手相撞，導致左膝受傷，因此缺席了分區系列賽與聯盟冠軍賽，直到世界大賽才再次復出，他在第四戰擔任「第三棒、指定打擊」，前三打席面對大谷雖未敲安，但第四打席的安打貢獻了球隊的第五分，目前他在世界大賽的打擊率為3成64，狀況逐漸回溫。

談到大谷先發的表現時，比切特毫不吝嗇地讚美道：「儘管我們今天完成許多優秀的打擊，但他（大谷）擁有許多出色的球路，可說是世界上最頂尖的投手之一。」被問到認為大谷是否感到有些疲累時，比切特笑說：「我們一年只交手幾次，所以老實說我並不清楚。」