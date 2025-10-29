聽新聞
MLB／連兩天第7局登板放火 道奇老將崔能：辛苦的是大谷翔平
道奇隊37歲牛棚投手崔能（Blake Treinen）今天7局上再度登板，他還是沒有封鎖住藍鳥隊打線，被敲2支安打，只抓到1個出局數，最終道奇以2：6輸球。
大谷翔平前6局投完只失2分，第7局續投被敲出2安，無人出局二、三壘有人時退場。接手的班達（Anthony Banda）抓到2個出局數，但壘上兩名跑者都回來得分，算在大谷頭上。崔能兩出局一、二壘有人時登板，連續被敲2支安打，這2分則算在班達身上。
崔能昨天7局上也有登板，被敲2安，失掉第5分，間接造成後續的18局大戰。崔能今天賽後被問到18局大戰後再登板是否困難，他說：「大家都是職業選手，也有充足恢復時間。真正辛苦的是翔平。打了18局隔天又能投出那種表現，真的是特別的選手。」
崔能也對藍鳥打線給予高度評價：「那是一條非常優秀的打線，即使面對難打的球也能持續纏鬥，打擊調整力很強。身為投手，最重要的是執行好投球計畫。當我可以把伸卡球投在外角低時，結果都很好；被打的時候，往往是球沒投到預設的軌跡上。」
