MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應修改的問題時，以幽默的方式回應。
當被問到若未來規定「同一名打者一場比賽只能被敬遠一次」，史奈德說：「敬遠是比賽的一部分，我們球員也會被敬遠，棒球就是如此。」史奈德認為，有關於敬遠限制的規則短期內應該不會出現。
史奈德接著開玩笑說道：「不然乾脆規定，先發投手一旦退場，便不能再打擊吧。」此話一出立刻引起現場歡笑。
🔥 《2025MLB季後賽》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言