MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊球星大谷翔平。 路透社
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應修改的問題時，以幽默的方式回應。

當被問到若未來規定「同一名打者一場比賽只能被敬遠一次」，史奈德說：「敬遠是比賽的一部分，我們球員也會被敬遠，棒球就是如此。」史奈德認為，有關於敬遠限制的規則短期內應該不會出現。

史奈德接著開玩笑說道：「不然乾脆規定，先發投手一旦退場，便不能再打擊吧。」此話一出立刻引起現場歡笑。

藍鳥隊總教練史奈德。 美聯社
