MLB／小葛雷諾砲轟大谷橫掃球 藍鳥教頭：多倫多對洛杉磯之戰

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天3局上砲轟大谷翔平，世界大賽首轟出爐，領軍6：2獲勝，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）形容，這是多倫多對洛杉磯的戰爭。

大谷在世界大賽初登板，投完前兩局1：0領先，3局上一出局後被盧克斯（Nathan Lukes）敲出安打，再被小葛雷諾轟出395英尺中左外野方向全壘打，吞下生涯在季後賽首敗（2勝1敗）。

大谷首局用橫掃球三振小葛雷諾，3上再次交手連續投出滑球、曲球都是壞球，接著97英里速球被揮出界外，再來85英里橫掃球被逮中，轟上道奇球場外野中左外野看台；小葛雷諾表示，面對大谷的速球揮棒不錯，認為他下一球不會再投相同球路。

小葛雷諾對決大谷成為最大焦點，史奈德表示，撰寫這種相關文章很容易，但對球隊來說，這場比賽是多倫多對洛杉磯的較量；其實橫掃球很容易被打成高飛球，小葛雷諾打得太好，這支關鍵全壘打改變比賽。

小葛雷諾生涯在季後賽累積7轟， 都出現在今年，不但繼續改寫隊史單一季後賽最多轟紀錄，也超越卡特（Joe Carter）、 包提斯塔（JosE Bautista），獨居隊史季後賽全壘打王。