快訊

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／小葛雷諾砲轟大谷橫掃球 藍鳥教頭：多倫多對洛杉磯之戰

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天3局上砲轟大谷翔平，世界大賽首轟出爐。 路透
小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天3局上砲轟大谷翔平，世界大賽首轟出爐。 路透

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天3局上砲轟大谷翔平，世界大賽首轟出爐，領軍6：2獲勝，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）形容，這是多倫多對洛杉磯的戰爭。

大谷在世界大賽初登板，投完前兩局1：0領先，3局上一出局後被盧克斯（Nathan Lukes）敲出安打，再被小葛雷諾轟出395英尺中左外野方向全壘打，吞下生涯在季後賽首敗（2勝1敗）。

大谷首局用橫掃球三振小葛雷諾，3上再次交手連續投出滑球、曲球都是壞球，接著97英里速球被揮出界外，再來85英里橫掃球被逮中，轟上道奇球場外野中左外野看台；小葛雷諾表示，面對大谷的速球揮棒不錯，認為他下一球不會再投相同球路。

小葛雷諾對決大谷成為最大焦點，史奈德表示，撰寫這種相關文章很容易，但對球隊來說，這場比賽是多倫多對洛杉磯的較量；其實橫掃球很容易被打成高飛球，小葛雷諾打得太好，這支關鍵全壘打改變比賽。

小葛雷諾生涯在季後賽累積7轟， 都出現在今年，不但繼續改寫隊史單一季後賽最多轟紀錄，也超越卡特（Joe Carter）、 包提斯塔（JosE Bautista），獨居隊史季後賽全壘打王。

小葛雷諾 藍鳥

延伸閱讀

MLB／18局大戰後又投6局 大谷不排斥再後援：我會準備好

MLB／大谷二刀流7局沒投完懊惱退場 牛棚失火讓他多丟2分

MLB／藍鳥教頭認封鎖大谷唯一策略就是閃 預告還會繼續敬遠

MLB／藍鳥打線纏鬥強還是被山本由伸完投 春天哥：要給他掌聲

相關新聞

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

道奇隊在昨天經歷18局大戰才搶下的1勝優勢在今天又吐了回來，藍鳥隊攻破投手大谷翔平，加上道奇牛棚恢復失火日常，道奇隊以2...

MLB／18局大戰後又投6局 大谷不排斥再後援：我會準備好

前一場才經歷6小時39分、延長18局的激戰，打滿整場的大谷翔平今天又站上投手丘，以93球先發6局，雖然失4分吞下敗投，不...

MLB／小葛雷諾砲轟大谷橫掃球 藍鳥教頭：多倫多對洛杉磯之戰

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天3局上砲轟大谷翔平，世界大賽首轟出爐，領軍6：2...

MLB／「10月英雄」助道奇18局獲勝 克雷恩回憶：手抬不起來

道奇隊牛棚投手克雷恩（Will Klein）昨天在世界大賽G3熱投72球，助道奇在18局大戰以6：5險勝藍鳥隊。他受訪時提到自己如何支撐下去，並稱讚隊友大谷翔平是怪物。 道奇牛棚大將維西亞（Al

MLB／藍鳥制服組有2日本人 女營養師用Uber Eats點水果拼盤

世界大賽不只道奇隊有日本三球星大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希；藍鳥隊後勤也有日本籍女營養師讃井友香（Yuka）、前日本職棒火腿隊球員加藤豪將。 世界大賽G3雙方廝殺到第18局，耗時6小時39分，

MLB／連兩天第7局登板放火 道奇老將崔能：辛苦的是大谷翔平

道奇隊37歲牛棚投手崔能（Blake Treinen）今天7局上再度登板，他還是沒有封鎖住藍鳥隊打線，被敲2支安打，只抓到1個出局數，最終道奇以2：6輸球。 大谷翔平前6局投完只失2分，第7局續

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。