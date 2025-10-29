快訊

MLB／季後賽需突破僵局制？道奇、藍鳥教頭分享看法

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊總教練羅伯茲。 路透社
世界大賽第三戰上演18局大戰，使季後賽是否也需採用延長賽「突破僵局制」備受討論，對此道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表明，自己反對季後賽使用這項規則，藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）則說，自己更希望引進電子好球帶挑戰制度。

大聯盟自2020年開始啟用突破僵局制，從延長賽第十局起，每個半局雙方進攻時都會先有一名跑者在二壘，但這項規定僅限例行賽，季後賽並未適用。道奇總教練羅伯茲認為，延長賽也是棒球的一部分，他說：「想要贏得七戰四勝制的系列賽，就必須撐過投手戰的消耗，並拿下勝利。」

藍鳥隊總教練史奈德。 路透社
藍鳥總教練史奈德則認為，自己更期待明年將實施的電子好球帶挑戰制，他說：「例行賽需要面對突破僵局制，季後賽則不用是有些奇特。不過必須適應這種情況，適當調整陣容。」

MLB 世界大賽 道奇 藍鳥 棒球

相關新聞

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

道奇隊在昨天經歷18局大戰才搶下的1勝優勢在今天又吐了回來，藍鳥隊攻破投手大谷翔平，加上道奇牛棚恢復失火日常，道奇隊以2...

MLB／18局大戰後又投6局 大谷不排斥再後援：我會準備好

前一場才經歷6小時39分、延長18局的激戰，打滿整場的大谷翔平今天又站上投手丘，以93球先發6局，雖然失4分吞下敗投，不...

MLB／小葛雷諾砲轟大谷橫掃球 藍鳥教頭：多倫多對洛杉磯之戰

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天3局上砲轟大谷翔平，世界大賽首轟出爐，領軍6：2...

MLB／「10月英雄」助道奇18局獲勝 克雷恩回憶：手抬不起來

道奇隊牛棚投手克雷恩（Will Klein）昨天在世界大賽G3熱投72球，助道奇在18局大戰以6：5險勝藍鳥隊。他受訪時提到自己如何支撐下去，並稱讚隊友大谷翔平是怪物。 道奇牛棚大將維西亞（Al

MLB／藍鳥制服組有2日本人 女營養師用Uber Eats點水果拼盤

世界大賽不只道奇隊有日本三球星大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希；藍鳥隊後勤也有日本籍女營養師讃井友香（Yuka）、前日本職棒火腿隊球員加藤豪將。 世界大賽G3雙方廝殺到第18局，耗時6小時39分，

MLB／連兩天第7局登板放火 道奇老將崔能：辛苦的是大谷翔平

道奇隊37歲牛棚投手崔能（Blake Treinen）今天7局上再度登板，他還是沒有封鎖住藍鳥隊打線，被敲2支安打，只抓到1個出局數，最終道奇以2：6輸球。 大谷翔平前6局投完只失2分，第7局續

