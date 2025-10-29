聽新聞
MLB／季後賽需突破僵局制？道奇、藍鳥教頭分享看法
世界大賽第三戰上演18局大戰，使季後賽是否也需採用延長賽「突破僵局制」備受討論，對此道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表明，自己反對季後賽使用這項規則，藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）則說，自己更希望引進電子好球帶挑戰制度。
大聯盟自2020年開始啟用突破僵局制，從延長賽第十局起，每個半局雙方進攻時都會先有一名跑者在二壘，但這項規定僅限例行賽，季後賽並未適用。道奇總教練羅伯茲認為，延長賽也是棒球的一部分，他說：「想要贏得七戰四勝制的系列賽，就必須撐過投手戰的消耗，並拿下勝利。」
藍鳥總教練史奈德則認為，自己更期待明年將實施的電子好球帶挑戰制，他說：「例行賽需要面對突破僵局制，季後賽則不用是有些奇特。不過必須適應這種情況，適當調整陣容。」
