MLB／18局大戰隔天登板凌晨2點才睡 大谷：很有收穫的經驗

美國職棒洛杉磯道奇球星大谷翔平今天在世界大賽第4戰登場投球，有別於一般投手能專注備戰，他身兼二刀流，前場比賽打滿18局，他賽後說「這種情況下投球，是一次很有收穫的經驗」。

大谷翔平今天下午4時40分現身外野草皮，準備在5時10分先發登板。他一踏進場上，觀眾席上的球迷紛紛起立迎接，報以英雄式歡呼。道奇第3戰贏球，大谷2支全壘打、2支二壘安打、5次四壞保送的成績貢獻很大。

前一場比賽，大谷在場上拚戰將近7小時，比賽在午夜11時50分結束。他今天賽後現身記者會，美國記者問的第一個問題就是：「你幾點睡覺？」

大谷表示：「我在凌晨2時上床睡覺，睡眠品質很好，今天上場投球的狀況很好。」美國媒體好奇，這種情況下登板，對身體是否造成很大的負擔，大谷回應：「這是一次很好的經驗。」

他說：「雖然最後我們輸了比賽，但我認為能在這種情況下投球，是一次很有收穫的經驗。」他稱讚捕手史密斯（Will Smith）更辛苦，蹲完整場18局，「我覺得真的非常驚人。我們現在就是把這一頁翻過去，專注在下一場比賽」。

投手大谷今天6局丟4分吞敗。 美聯社

昨天道奇投手群所有的可用之兵都上陣，大谷翔平今天能否負擔更多的局數非常關鍵。他表示：「無論例行賽或季後賽，我投球的目標都是至少投滿6局。今天這場比賽，我是設定希望能投到7局，沒能投完第7局有點可惜。」

大谷前6局壓制藍鳥打線，唯獨在3局遭到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）砲轟，那是一記偏高的變化球。大谷在記者會上說，那是一顆失投球，位置不理想，「那顆球真的很令人懊惱，我真希望把它收回來」。