MLB／18局大戰後又投6局 大谷不排斥再後援：我會準備好

前一場才經歷6小時39分、延長18局的激戰，打滿整場的大谷翔平今天又站上投手丘，以93球先發6局，雖然失4分吞下敗投，不過他想感謝醫療及訓練團隊，「能夠這樣撐過來，全靠他們的幫助。」

大谷翔平透露，自己大概凌晨2點才躺上床鋪，盡量讓自己能夠睡著，「睡眠還算夠。身體狀況還可以，能夠以那樣的狀態上投手丘。」

今天前6局已經投了90球，但大谷翔平第7局仍繼續站上投手丘，被敲2支安打後退場，結果多掉2分；他表示，自己也想要盡量把局數拉長，「至少能投到第6局，最好是能撐到第7局。沒能做到這點，是我覺得最遺憾的地方。」

下次有沒有可能改以救援投手方式登板？大谷翔平表示，這要看系列賽的狀況，「但如果球隊需要，我會隨時準備。像昨天那樣進入延長、久久分不出勝負的比賽也有可能出現，我想讓自己隨時可以上場。」

3局上被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出逆轉兩分砲，大谷翔平自認有些失投，但不想把責任推給昨天的18局大戰，「單純是自己身體的動作、技術上的細節沒做好。」

昨天比賽時，大谷翔平打滿全場、9打席全上壘，賽後也傳出有腿部抽筋情況，他今天表示：「有點輕微脫水。今天睡眠時間太短，多少有些擔心，不過幸運的是比賽中沒有再出現問題，應該算是沒事。」