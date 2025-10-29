快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

MLB／18局大戰後又投6局 大谷不排斥再後援：我會準備好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天先發吞敗，但不排除後續再後援上場。 路透
大谷翔平今天先發吞敗，但不排除後續再後援上場。 路透

前一場才經歷6小時39分、延長18局的激戰，打滿整場的大谷翔平今天又站上投手丘，以93球先發6局，雖然失4分吞下敗投，不過他想感謝醫療及訓練團隊，「能夠這樣撐過來，全靠他們的幫助。」

大谷翔平透露，自己大概凌晨2點才躺上床鋪，盡量讓自己能夠睡著，「睡眠還算夠。身體狀況還可以，能夠以那樣的狀態上投手丘。」

今天前6局已經投了90球，但大谷翔平第7局仍繼續站上投手丘，被敲2支安打後退場，結果多掉2分；他表示，自己也想要盡量把局數拉長，「至少能投到第6局，最好是能撐到第7局。沒能做到這點，是我覺得最遺憾的地方。」

下次有沒有可能改以救援投手方式登板？大谷翔平表示，這要看系列賽的狀況，「但如果球隊需要，我會隨時準備。像昨天那樣進入延長、久久分不出勝負的比賽也有可能出現，我想讓自己隨時可以上場。」

3局上被小葛雷諾Vladimir Guerrero Jr.）敲出逆轉兩分砲，大谷翔平自認有些失投，但不想把責任推給昨天的18局大戰，「單純是自己身體的動作、技術上的細節沒做好。」

昨天比賽時，大谷翔平打滿全場、9打席全上壘，賽後也傳出有腿部抽筋情況，他今天表示：「有點輕微脫水。今天睡眠時間太短，多少有些擔心，不過幸運的是比賽中沒有再出現問題，應該算是沒事。」

大谷翔平 小葛雷諾 Vladimir Guerrero Jr.

延伸閱讀

MLB／「10月英雄」助道奇18局獲勝 克雷恩回憶：手抬不起來

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

MLB／大谷二刀流7局沒投完懊惱退場 牛棚失火讓他多丟2分

MLB／大谷翔平恐沒機會揮棒 藍鳥策略：把他球棒拿走

相關新聞

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

道奇隊在昨天經歷18局大戰才搶下的1勝優勢在今天又吐了回來，藍鳥隊攻破投手大谷翔平，加上道奇牛棚恢復失火日常，道奇隊以2...

MLB／18局大戰後又投6局 大谷不排斥再後援：我會準備好

前一場才經歷6小時39分、延長18局的激戰，打滿整場的大谷翔平今天又站上投手丘，以93球先發6局，雖然失4分吞下敗投，不...

MLB／「10月英雄」助道奇18局獲勝 克雷恩回憶：手抬不起來

道奇隊牛棚投手克雷恩（Will Klein）昨天在世界大賽G3熱投72球，助道奇在18局大戰以6：5險勝藍鳥隊。他受訪時提到自己如何支撐下去，並稱讚隊友大谷翔平是怪物。 道奇牛棚大將維西亞（Al

MLB／藍鳥制服組有2日本人 女營養師用Uber Eats點水果拼盤

世界大賽不只道奇隊有日本三球星大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希；藍鳥隊後勤也有日本籍女營養師讃井友香（Yuka）、前日本職棒火腿隊球員加藤豪將。 世界大賽G3雙方廝殺到第18局，耗時6小時39分，

MLB／傳天使將爭取釀酒人國聯勝投王 與菊池雄星組雙王牌

據美媒運動畫刊報導，洛杉磯天使隊在休賽季有意透過交易，網羅密爾瓦基釀酒人隊投手培洛塔（Freddy Peralta），期待這位具備王牌實力的強投，能與陣中日籍投手菊池雄星組成搭檔。 培洛塔今年2

2025MLB世界大賽賽程與比分 藍鳥G4攻破投手大谷扳平道奇

美國職棒大聯盟爭冠戲碼出爐，藍鳥隊在美聯冠軍賽打滿七場晉級，暌違卅二年挺進世界大賽，將面對大谷翔平領軍的豪門道奇隊，上演史上第三次「美加大戰」，七戰四勝制系列賽將在廿五日開打，尋求二連霸的道奇挑戰隊史

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。