MLB／藍鳥制服組有2日本人 女營養師用Uber Eats點水果拼盤

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥隊的水果拼盤。截圖自X
藍鳥隊的水果拼盤。截圖自X

世界大賽不只道奇隊有日本三球星大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希；藍鳥隊後勤也有日本籍女營養師讃井友香（Yuka）、前日本職棒火腿隊球員加藤豪將。

世界大賽G3雙方廝殺到第18局，耗時6小時39分，最終道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）敲出再見全壘打才分出勝負。比賽中，藍鳥球員被拍到吃水果補充能量，引發球迷討論。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）受訪時笑說：「那是用Uber Eats點的啦！營養師Yuka訂的。她做得很好，連外觀都完美到無法挑剔，簡直就像一盤水果版的冷肉拼盤。」

現年31歲的讃井友香自本季起隨藍鳥隊征戰，從營養管理方面幫助整支球隊。藍鳥陣中沒有日本籍球員，但除了讃井友香擔任營養師外，去年效力日本職棒火腿隊的球員加藤豪將，宣布退休後，以球團職員身分加入藍鳥。

