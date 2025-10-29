快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／傳天使將爭取釀酒人國聯勝投王 與菊池雄星組雙王牌

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人隊王牌投手培洛塔。 美聯社
釀酒人隊王牌投手培洛塔。 美聯社

據美媒運動畫刊報導，洛杉磯天使隊在休賽季有意透過交易，網羅密爾瓦基釀酒人隊投手培洛塔（Freddy Peralta），期待這位具備王牌實力的強投，能與陣中日籍投手菊池雄星組成搭檔。

培洛塔今年29歲，曾四度達到單季雙位數勝投，今年球季先發33場，繳出17勝6敗、防禦率2.70、204次三振的亮眼成績，不僅奪下國聯勝投王，也幫助釀酒人獲得全大聯盟最佳的例行賽戰績（97勝65敗），並在國聯分區系列賽首戰對戰芝加哥小熊隊時拿下勝投。

雖然培洛塔被視為釀酒人王牌投手，但釀酒人可能會在他2027年成為自由球員前交易他，畢竟釀酒人屬於小市場球隊，因此多數人認為球團不會對一名即將滿30歲的投手開出破億美元合約。

天使隊目前正評估以交易方式獲得培洛塔，如果若成真，培洛塔將直接成為天使隊王牌投手，與菊池雄星組成左右護法。菊池今年為天使隊先發33場，7勝11敗，防禦率3.99，他去年休賽季與天使隊簽下3年6300萬美元合約。

天使隊日籍左投菊池雄星。 路透
天使隊日籍左投菊池雄星。 路透

MLB 菊池雄星 釀酒人 天使 棒球

相關新聞

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

道奇隊在昨天經歷18局大戰才搶下的1勝優勢在今天又吐了回來，藍鳥隊攻破投手大谷翔平，加上道奇牛棚恢復失火日常，道奇隊以2...

MLB／18局大戰後又投6局 大谷翔平不排斥再後援：我會準備好

前一場才經歷6小時39分、延長18局的激戰，打滿整場的大谷翔平今天又站上投手丘，以93球先發6局，雖然失4分吞下敗投，不...

MLB／「10月英雄」助道奇18局獲勝 克雷恩回憶：手抬不起來

道奇隊牛棚投手克雷恩（Will Klein）昨天在世界大賽G3熱投72球，助道奇在18局大戰以6：5險勝藍鳥隊。他受訪時提到自己如何支撐下去，並稱讚隊友大谷翔平是怪物。 道奇牛棚大將維西亞（Al

MLB／藍鳥制服組有2日本人 女營養師用Uber Eats點水果拼盤

世界大賽不只道奇隊有日本三球星大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希；藍鳥隊後勤也有日本籍女營養師讃井友香（Yuka）、前日本職棒火腿隊球員加藤豪將。 世界大賽G3雙方廝殺到第18局，耗時6小時39分，

MLB／傳天使將爭取釀酒人國聯勝投王 與菊池雄星組雙王牌

據美媒運動畫刊報導，洛杉磯天使隊在休賽季有意透過交易，網羅密爾瓦基釀酒人隊投手培洛塔（Freddy Peralta），期待這位具備王牌實力的強投，能與陣中日籍投手菊池雄星組成搭檔。 培洛塔今年2

2025MLB世界大賽賽程與比分 藍鳥G4攻破投手大谷扳平道奇

美國職棒大聯盟爭冠戲碼出爐，藍鳥隊在美聯冠軍賽打滿七場晉級，暌違卅二年挺進世界大賽，將面對大谷翔平領軍的豪門道奇隊，上演史上第三次「美加大戰」，七戰四勝制系列賽將在廿五日開打，尋求二連霸的道奇挑戰隊史

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。