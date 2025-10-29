MLB／傳天使將爭取釀酒人國聯勝投王 與菊池雄星組雙王牌

據美媒運動畫刊報導，洛杉磯天使隊在休賽季有意透過交易，網羅密爾瓦基釀酒人隊投手培洛塔（Freddy Peralta），期待這位具備王牌實力的強投，能與陣中日籍投手菊池雄星組成搭檔。

培洛塔今年29歲，曾四度達到單季雙位數勝投，今年球季先發33場，繳出17勝6敗、防禦率2.70、204次三振的亮眼成績，不僅奪下國聯勝投王，也幫助釀酒人獲得全大聯盟最佳的例行賽戰績（97勝65敗），並在國聯分區系列賽首戰對戰芝加哥小熊隊時拿下勝投。

雖然培洛塔被視為釀酒人王牌投手，但釀酒人可能會在他2027年成為自由球員前交易他，畢竟釀酒人屬於小市場球隊，因此多數人認為球團不會對一名即將滿30歲的投手開出破億美元合約。

天使隊目前正評估以交易方式獲得培洛塔，如果若成真，培洛塔將直接成為天使隊王牌投手，與菊池雄星組成左右護法。菊池今年為天使隊先發33場，7勝11敗，防禦率3.99，他去年休賽季與天使隊簽下3年6300萬美元合約。