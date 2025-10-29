快訊

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藍鳥隊攻破投手大谷翔平，加上道奇牛棚恢復失火日常，道奇隊以2：6輸球 路透

道奇隊在昨天經歷18局大戰才搶下的1勝優勢在今天又吐了回來，藍鳥隊攻破投手大谷翔平，加上道奇牛棚恢復失火日常，道奇隊以2：6輸球，兩隊在世界大賽回到2勝2敗的平局。

昨天才打滿9打席都上壘，大谷翔平今天又切換到投打二刀流模式，作為先發投手投完前6局，因為3局上小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的兩分砲讓比賽從1分領先變落後。

7局上大谷翔平續投結果3球就被敲出2支安打，退場後接手的班達（Anthony Banda）、崔能（Blake Treinen）都沒踩住煞車，讓藍鳥隊單局攻下4分，其中2分記在大谷帳上。

投手大谷投到後段表情露出疲態，以93球投完6局，被敲6支安打，丟掉4分，有6次三振、1次四壞保送，今年季後賽三度登板都投滿6局，不過在2連勝後吞下首敗。

打者翔平今天手感也冰冷，雖然首局就選到四壞保送上壘，但後面兩打席都吞下三振，7局下則是敲出二壘滾地球出局。

道奇打線都很冷，昨天敲出再見轟的弗里曼（Freddie Freeman）2支安打獨居全隊最多，2局下赫南德茲（Enrique Hernandez）高飛犧牲打拿下1分後，到9局下再靠孟西（Max Muncy）二壘打形成二、三壘有人，艾德曼（Tommy Edman）滾地推進敲回1分，但也到此為止。

藍鳥先發投手畢柏（Shane Bieber）昨天在18局大戰中也一度到牛棚熱身，今天則是投5.1局被敲4支安打，僅失1分，另有3次三振、3次四壞保送，拿到季後賽第2勝。

道奇 大谷翔平

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

