MLB／「10月英雄」助道奇18局獲勝 克雷恩回憶：手抬不起來

道奇隊牛棚投手克雷恩（Will Klein）昨天在世界大賽G3熱投72球，助道奇在18局大戰以6：5險勝藍鳥隊。他受訪時提到自己如何支撐下去，並稱讚隊友大谷翔平是怪物。

道奇牛棚大將維西亞（Alex Vesia）因個人因素無法參加世界大賽，克雷恩臨時遞補。他生涯最多用球數原本是36球，昨天竟燃燒72球吃下4局，不只幫球隊拿下勝利，也讓山本由伸不需要「中1日」登板。

克雷恩昨天賽後受訪時，回憶當下的心境，「這場比賽我們絕對不能輸，我只能不斷回投手丘，讓對方掛零、回休息區，然後再出來投，就是一次又一次堅持下去。」

克雷恩投到第4個半局，開始出現保送和暴投，表情相當猙獰。克雷恩直呼當時腳已經不聽使喚，手也沒辦法抬起來，聽著隊友和球迷的加油，讓疲勞感消失。

克雷恩也被問到對大谷翔平的看法，他笑回：「根本是規格外，我不知道他怎麼做到的，他是聯盟最強打者，也是最強投手，根本無法用語言形容，他就是史上最偉大（GOAT）。能與這種球員當隊友，是一種榮譽，我相信他明天又會主宰比賽。」

今天賽前克雷恩又接受訪問，他透露有和道奇隊89歲名人堂投手考法克斯（Sandy Koufax）碰面，「賽後能見到法克斯真的有點超現實，他是傳奇，不只是道奇傳奇，更是棒球傳奇。能和他握手聊上幾句，讓我真的感受到，自己完成多麼特別的事。」

名人堂投手沙巴西亞（CC Sabathia）也發文盛讚克雷恩是「10月英雄」，克雷恩直呼：「從小看他們打球長大，現在他們反過來看著你，還稱讚你，那種感覺真的很難用言語形容。」