快訊

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷二刀流7局沒投完懊惱退場 牛棚失火讓他多丟2分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷7局沒投完退場，總計6局失4分成為敗投候選人。 路透
投手大谷7局沒投完退場，總計6局失4分成為敗投候選人。 路透

昨天才在18局大戰中打滿9打席全上壘，大谷翔平今天又登板展現投打二刀流，只不過被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出的那一轟，讓他退場時6局失4分成為敗投候選人。

大谷翔平今天以先發第1棒、投手之姿出賽，首局雖然就出現保送、安打，但是在2出局後沒有造成傷害，2局上投出三上三下後，2局下赫南德茲（Enrique Hernandez）的高飛犧牲打讓道奇隊一度領先。

然而3局上大谷翔平先被盧克斯（Nathan Lukes）敲出安打，隨後一顆橫掃球被小葛雷諾轟出中左外野全壘打牆，一棒兩分逆轉比數。

第4局大谷翔平繼續投出三上三下，5局上又被盧克斯敲出安打，但這次成功讓小葛雷諾敲出飛球出局，6局上又投出三上三下。

用球數突破90球的大谷翔平在第7局又站上投手丘，然而先被瓦修（Daulton Varsho）敲出安打，又被克萊門特（Ernie Clement）敲出二壘打，留下兩個壘包退場，臉上表情寫著懊惱。

接手的班達（Anthony Banda）被敲出安打丟掉1分，基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲出的強勁平飛球被孟西（Max Muncy）接殺，原本雙殺被藍鳥挑戰成功變1出局，後續再因滾地球推進再失1分，這2分都算在大谷帳上。

而對小葛雷諾故意四壞後，道奇隊再次換投，結果崔能（Blake Treinen）接手持續失火，又被藍鳥敲出2安、丟掉2分，這局打完道奇隊從1：2變成1：6落後。

投手大谷總計以93球投完6局，被敲6支安打，丟掉4分，有6次三振、1次四壞保送，今年季後賽三度登板都投滿6局；打者翔平前3打席則是四壞、三振、三振，但會以指定打擊身分繼續留在場上。

大谷翔平 小葛雷諾

延伸閱讀

MLB／大谷翔平總計6局失4分暫為敗投候選人 打擊吞2次三振

MLB／大谷翔平恐沒機會揮棒 藍鳥策略：把他球棒拿走

MLB／單一季後賽3度上演單場至少雙響砲 大谷翔平史上第一人

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

相關新聞

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

道奇隊在昨天經歷18局大戰才搶下的1勝優勢在今天又吐了回來，藍鳥隊攻破投手大谷翔平，加上道奇牛棚恢復失火日常，道奇隊以2...

MLB／大谷二刀流7局沒投完懊惱退場 牛棚失火讓他多丟2分

昨天才在18局大戰中打滿9打席全上壘，大谷翔平今天又登板展現投打二刀流，只不過被小葛雷諾（Vladimir Guerre...

MLB／「10月英雄」助道奇18局獲勝 克雷恩回憶：手抬不起來

道奇隊牛棚投手克雷恩（Will Klein）昨天在世界大賽G3熱投72球，助道奇在18局大戰以6：5險勝藍鳥隊。他受訪時提到自己如何支撐下去，並稱讚隊友大谷翔平是怪物。 道奇牛棚大將維西亞（Al

2025MLB世界大賽賽程與比分 藍鳥G4攻破投手大谷扳平道奇

美國職棒大聯盟爭冠戲碼出爐，藍鳥隊在美聯冠軍賽打滿七場晉級，暌違卅二年挺進世界大賽，將面對大谷翔平領軍的豪門道奇隊，上演史上第三次「美加大戰」，七戰四勝制系列賽將在廿五日開打，尋求二連霸的道奇挑戰隊史

MLB／大谷翔平6局失4分、打擊吞2K 道奇1：6落後藍鳥

大聯盟世界大賽進入G4，道奇隊今天由大谷翔平擔任先發投手，並扛起打線開路先鋒。儘管道奇先馳得點，但3局上藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出逆轉兩分砲，藍鳥7局上再

MLB／世界大賽首戰美加日3260萬人在看 熱度創紀錄

美國職棒大聯盟世界大賽相隔32年再次上演「美加大戰」，加上日本好手大谷翔平等人的星光，吸引了全球龐大觀眾群，首戰在美國、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。