MLB／大谷二刀流7局沒投完懊惱退場 牛棚失火讓他多丟2分

昨天才在18局大戰中打滿9打席全上壘，大谷翔平今天又登板展現投打二刀流，只不過被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出的那一轟，讓他退場時6局失4分成為敗投候選人。

大谷翔平今天以先發第1棒、投手之姿出賽，首局雖然就出現保送、安打，但是在2出局後沒有造成傷害，2局上投出三上三下後，2局下赫南德茲（Enrique Hernandez）的高飛犧牲打讓道奇隊一度領先。

然而3局上大谷翔平先被盧克斯（Nathan Lukes）敲出安打，隨後一顆橫掃球被小葛雷諾轟出中左外野全壘打牆，一棒兩分逆轉比數。

VLADDY GETS AHOLD OF ONE! #WORLDSERIES pic.twitter.com/UIgEgJBUPu — MLB (@MLB) 2025年10月29日

第4局大谷翔平繼續投出三上三下，5局上又被盧克斯敲出安打，但這次成功讓小葛雷諾敲出飛球出局，6局上又投出三上三下。

用球數突破90球的大谷翔平在第7局又站上投手丘，然而先被瓦修（Daulton Varsho）敲出安打，又被克萊門特（Ernie Clement）敲出二壘打，留下兩個壘包退場，臉上表情寫著懊惱。

接手的班達（Anthony Banda）被敲出安打丟掉1分，基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲出的強勁平飛球被孟西（Max Muncy）接殺，原本雙殺被藍鳥挑戰成功變1出局，後續再因滾地球推進再失1分，這2分都算在大谷帳上。

而對小葛雷諾故意四壞後，道奇隊再次換投，結果崔能（Blake Treinen）接手持續失火，又被藍鳥敲出2安、丟掉2分，這局打完道奇隊從1：2變成1：6落後。

投手大谷總計以93球投完6局，被敲6支安打，丟掉4分，有6次三振、1次四壞保送，今年季後賽三度登板都投滿6局；打者翔平前3打席則是四壞、三振、三振，但會以指定打擊身分繼續留在場上。