MLB／大谷翔平打擊吞2K 被小葛雷諾夯2分砲暫為敗投候選人

大聯盟世界大賽進入G4，道奇隊今天由大谷翔平擔任先發投手，並扛起打線開路先鋒。儘管道奇先馳得點，但3局上藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出逆轉兩分砲，目前以2：1領先。

大谷翔平首打席再度選到保送，跨場連續6次獲得保送，創世界大賽史上新紀錄。這也是他連續11打席上壘，繼續刷新世界大賽紀錄。季後賽連續上壘紀錄是隊友孟西（Max Muncy）去年締造的12打席。

道奇2局下靠著赫南德茲（Enrique Hernandez）的高飛犧牲打先拿下1分，大谷翔平前2局未失分，但3局上先被盧克斯（Nathan Lukes）敲安，偏高的橫掃球再被小葛雷諾逮中，一棒出牆。

VLADDY GETS AHOLD OF ONE! #WORLDSERIES pic.twitter.com/UIgEgJBUPu — MLB (@MLB) 2025年10月29日

3局下大谷翔平擔任首名打者，被先發投手畢柏（Shane Bieber）變速球三振，結束連續上壘紀錄。5局下他再度上場打擊，看著彈指曲球進入好球帶，站著不動被三振。

5局打完藍鳥以2：1領先道奇，大谷翔平主投5局用76球，被敲4支安打，失掉2分，投出5次三振和1次保送，目前為敗投候選人。打擊部分，2打數0安打，吞下2K，選到1次四壞保送。

大谷翔平6局上續投，三振掉藍鳥強打捕手柯克（Alejandro Kirk），完成三上三下。道奇6局下雖有2支安打，但藍鳥福勒哈蒂（Mason Fluharty）登板連續解決兩人，化解危機。