MLB／世界大賽首戰美加日3260萬人在看 熱度創紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界大賽收視率創2016年世界大賽第七戰以來新高。 美聯社
美國職棒大聯盟世界大賽相隔32年再次上演「美加大戰」，加上日本好手大谷翔平等人的星光，吸引了全球龐大觀眾群，首戰在美國、加拿大、日本三國合計3260萬名觀眾收看，創下自2016年世界大賽第七戰以來新高。

在美國與加拿大，前兩戰的場均觀眾收視為1980萬人，是自2016年以來這兩國收視最高的世界大賽前兩戰，比去年（1560 萬）成長 27%。

在美國，前兩戰在平台共吸引1250萬名觀眾，為近十年世界大賽前兩戰的第二高紀錄；在加拿大，第一戰（700萬人）與第二戰（660萬人）創下Sportsnet有史以來最多人收看的藍鳥隊比賽紀錄，在此之前為美聯冠軍賽第七戰的600萬人。

在日本，第一戰在NHK綜合台的收視達1180萬人，成為日本單一電視頻道歷來收看人數最多的世界大賽賽事，也是史上第三高的世界大賽收視紀錄；第二戰在NHK-BS的收視為950萬人，兩場比賽的日本平均收視為1070萬人。

今年道奇隊與藍鳥隊共有13名國際球員，來自8個國家與地區，分別是加拿大、古巴、多明尼加、日本、墨西哥、波多黎各、南韓與委內瑞拉，今年的世界大賽則以16種語言在203個國家與地區進行轉播。

