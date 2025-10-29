快訊

MLB／大谷翔平恐沒機會揮棒 藍鳥策略：把他球棒拿走

中央社／ 洛杉磯28日專電
大谷翔平。 路透
世界大賽第3戰，道奇隊球星大谷翔平前4打席敲2轟、2支二壘打之後，獲得5次四壞保送。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）說，接下來幾戰仍會採取這樣的策略「把棒子從他手中拿走」。

美國職棒大聯盟世界大賽第3戰道奇在18局延長賽，靠著弗里曼（Freddie Freeman）再見全壘打以6比5擊退藍鳥。道奇能夠從落後到逆轉，大谷翔平7局下追平比數的2分全壘打扮演關鍵角色。

但也在7局之後，大谷翔平再也沒有機會看見球通過好球帶。藍鳥隊先對他4次「敬遠」故意四壞，讓他沒有機會站上打擊區，主審就宣告他上一壘。

最後一個打席，藍鳥投手看似要對決，但結果閃得遠遠的，對他連投4個壞球，再保送他上壘。

藍鳥總教練史奈德賽後記者會說，第7局大谷開轟之前，上投手丘與投手溝通時，已經在思考怎麼對大谷投得閃躲一點，「但對投手來說，要故意投出壞球，反而不是一件簡單的事」。

結果多明奎茲（Seranthony Domínguez）第一球就投進正中位置，讓大谷一棒開轟追平比數，比賽從此一路僵持到18局。沒閃掉大谷讓藍鳥失去領先，也在18局苦戰中承擔難以接受的後果。

第7局之後，只要輪到大谷打擊，藍鳥就示意主審故意四壞。施奈德說：「他今天表現太好了，他是偉大的球員，到了這一步你會覺得：好吧，把球棒從他手上拿走吧。」意思就是不再讓大谷有機會打擊。

賽後記者會上，媒體追問接下來是否對大谷採取相同策略，施奈德回應：「是的。」

藍鳥宣告不讓大谷有球打，道奇如何因應？總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「我可以理解，他是這個星球上最強的球員，今晚打出超猛的一戰。施奈德看得出來，不想再讓大谷有機會擊垮他們，這是很合理的策略。就算壘上沒人也要保送他。」

羅伯茲說，幸好道奇隊在大谷之後，還有弗里曼、貝茲（Mookie Betts）等打者能夠適時一擊。

藍鳥 道奇 大谷翔平

