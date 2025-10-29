聽新聞
MLB／世界大賽鏖戰18局 大谷單場4長打5保送創紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
世界大賽第三場，道奇大谷翔平單場四支長打、九度上壘，創下許多「大谷紀錄」。路透
世界大賽第三場，道奇大谷翔平單場四支長打、九度上壘，創下許多「大谷紀錄」。路透

美國職棒大聯盟世界大賽第三戰讓「值回票價」不是說說而已，道奇藍鳥隊昨天廝殺整整十八局、六小時卅九分鐘，大谷翔平單場破紀錄九度上壘，最後英雄卻是靠弗里曼再見陽春砲，道奇才以六比五險勝，兩隊合計十九名投手登板、狂燒六○九球，差點連前一場完投勝的山本由伸都要推上前線，這場馬拉松大戰留下一籮筐離譜紀錄。

世界大賽最長紀錄是二○一八年道奇、紅襪隊第三戰，當時也打了十八局，此役追平紀錄；兩隊合計十九位投手登板、道奇十位投手出賽都是世界大賽首見，藍鳥投二九七球、道奇投三一二球，合計六○九球破紀錄，藍鳥投手加野手合計廿三人登板亦是新猷。此外，兩隊合計一五三打席、卅七殘壘都打破世界大賽紀錄。

大聯盟記者Sarah Langs列出昨天創下的多項「大谷紀錄」：一、史上第一位季後賽單場被「敬遠（故意四壞球）」四次的球員，大聯盟自一九五五年設立敬遠制度以來，例行賽單場僅六人曾被敬遠四次。二、世界大賽壘上無人情況，三度遭敬遠保送。三、季後賽單場九打席全數上壘。四、大谷翔平效力道奇單一季後賽敲八發全壘打，追平二○二○年Corey Seager所保持的道奇隊史紀錄。五、史上第二位世界大賽單場敲出四支長打的球員，前一位是一九○六年的Frank Isbel。

今天第4戰 藍鳥躲不開投手大谷

世界大賽前兩戰在多倫多進行，兩軍各取一勝，昨戰場轉移洛杉磯，前七局打完五比五平手，包括大谷翔平第三局、第七局各一發陽春砲，雙方互有往來。大谷今天將切換「二刀流」，生涯首度在世界大賽登板。藍鳥昨多次避開打者「翔平」，今卻躲不開投手「大谷」。

美國職棒大聯盟世界大賽第三戰，道奇、藍鳥隊昨天廝殺十八局，最後弗里曼轟出再見陽春砲，道奇才以六比五險勝。路透
美國職棒大聯盟世界大賽第三戰，道奇、藍鳥隊昨天廝殺十八局，最後弗里曼轟出再見陽春砲，道奇才以六比五險勝。路透

道奇「守護神」佐佐木朗希昨天在第八局、一出局時登板，連續製造兩個滾地球出局，第九局被敲一安打、兩保送但全身而退，以為已到後段戰，結果只是「中場」。雙方從第八局開始在記分板上一路高掛零，無人可以追加分數，戰線不斷延長，一路糾纏到十八局才由弗里曼再見陽春砲畫下句點，道奇球場爆滿超過五萬兩千名球迷終於可以回家睡覺。

道奇牛棚昨還有熱血身影，山本由伸第二戰剛以一○五球演出九局完投勝，眼看可用投手已經見底，儘管只休一天，仍主動表達可以出賽，第十八局出現在牛棚熱身，若戰線延長到十九局，預計就將由他站上投手丘。

道奇成為這場惡鬥的贏家，世界大賽取得二勝一敗領先，過往季後賽七戰四勝賽制一勝一敗後贏下第三戰的一○一隊，共有七十隊最終贏得系列賽，勝率為百分之六十九。

