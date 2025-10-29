聽新聞
MLB／弗里曼再見轟 勞爾苦撐4.2局做白工

聯合報／ 記者湯義濂／綜合報導
道奇弗里曼（左）昨轟出「再見全壘打」，終結兩隊18局的惡鬥。路透
道奇弗里曼（左）昨轟出「再見全壘打」，終結兩隊18局的惡鬥。路透

藍鳥隊昨天作客道奇球場，在世界大賽第三戰動用九名投手苦戰十八局，最終仍以五比六落敗，藍鳥左投勞爾後援四點二局無失分成為「悲劇英雄」，才剛完成任務退場，最後一任投手利托就被道奇弗里曼轟出「再見全壘打」，藍鳥在七戰四勝制系列賽掉到一勝二敗。

弗里曼昨天七打數二安打、被保送兩次，攻下兩分打點，但十八局下轟出致勝陽春砲前，被勞爾封鎖兩次，他說，「這場比賽確實花有點久，但真的太精彩，我們牛棚表現令人難以置信。」

勞爾十二局下登板解決兩名打者，十三局下滿壘兩出局時面對弗里曼，被敲出平凡飛球化解危機，十五局下再次對決又是滾地球出局；兩隊一路僵持到第十八局，弗里曼終於不用對上勞爾，一棒終結利托，結束這場馬拉松大戰。

現年卅歲的勞爾一路壓制道奇打線，是比賽進入十八局的關鍵之一，他過去在南韓職棒防禦率高達四點九三，今年回到美職體系擔任備胎先發，結果成為藍鳥大驚奇，例行賽出賽廿八場包括十五場先發，投出九勝二敗，防禦率三點一八。

弗里曼去年世界大賽第一戰對洋基隊敲出再見全壘打，昨再扮英雄，成為史上首位兩度在世界大賽敲出再見轟的球員。

對於大谷翔平昨再次上演季後賽個人秀，弗里曼笑說，「這是翔平的比賽。下一戰先發投手竟然上壘九次，真讓人難以相信。」

