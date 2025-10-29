MLB／終於等到你！大谷「二刀流」 今世界大賽首登板

大谷翔平在今年美國職棒大聯盟季後賽再留下一場史詩戰役，昨天世界大賽第三戰前四打席雙響砲、四長打，讓藍鳥隊決定「走為上策」，後續對他投出五次保送（含四次故意四壞），大谷單場九度上壘寫下空前紀錄，在這場華麗上壘秀後，今天就要切換「二刀流」，生涯首度在世界大賽登板投球，直接和藍鳥打線硬碰硬，尋求為道奇搶下聽牌的重要勝利。

道奇昨天在第三戰打到延長十八局以六比五擊敗藍鳥，雖由弗里曼再見轟結束比賽，但大谷依然是要角，前四打席分別是二壘打、全壘打、二壘打、全壘打，火燙到藍鳥決定接下來碰上他的打席，都要直接保送他「請上一壘」。

藍鳥總教練史奈德昨表示，每場比賽狀況都不一樣，投手也不一樣，大谷是偉大選手，這場比賽打出偉大的一戰，「我認為你只能想辦法把球棒從他的手中拿走。」

他也提到，有時閃躲大谷、面對其他選手的策略有用，但當「其他選手」是貝茲、弗里曼時，真的很困難；至於後續是否會持續出現「敬遠」大谷的場景？史奈德毫不避諱：「是的！」

事實上，就連道奇陣營都認同藍鳥的策略，「西語老師」赫南德茲說，「如果我是總教練，也不會讓他打，尤其是現在，他把球看得非常清楚。」道奇教頭羅伯茲也說，「翔平就是地表最強選手，這場比賽又是狀況絕佳的一晚，史奈德有嗅到這一點，所以絕對不可能讓他有機會打敗自家球隊」。

昨天馬拉松大戰廝殺超過六個半小時，結束時已近洛杉磯當地時間午夜，而大谷十八個小時後馬上要擔任第四戰先發投手，外界關心他的休息時間是否充足？大谷笑說，「所以我想趕快回家睡覺，為第四戰投球做好準備」。

羅伯茲則在記者會上回應，「大谷今天會如期先發，第三戰九次上壘雖讓他有些疲憊，比賽中也碰到腳部抽筋，但他還是很有活力，先發投球沒有問題」。

大谷去年為單刀賽季，僅以打者身分參與道奇的冠軍之旅，今天將是首度在世界大賽登板投球。