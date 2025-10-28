快訊

MLB／弗里曼世界大賽兩度再見轟 成大聯盟史上第一人

中央社／ 綜合外電報導
弗里曼轟出再見全壘打。 路透社
弗里曼轟出再見全壘打。 路透社

洛杉磯道奇強棒弗里曼（Freddie Freeman）今天在世界大賽18局馬拉松大戰轟出再見全壘打，幫助道奇6比5險勝多倫多藍鳥，在7戰4勝系列賽2比1領先，弗里曼成為史上首位在世界大賽兩度擊出再見轟的選手。

美國職棒大聯盟世界大賽第3場激戰18局，追平2018年所創世界大賽最多局數紀錄，當年道奇與波士頓紅襪的世界大賽第3戰纏鬥18局，最後道奇也是贏家。

今天這場你來我往的拉鋸戰打完7局5比5平手後，一直到第18局上半兩隊都沒有得分，直到弗里曼18局下半敲出全壘打，一棒定江山。

弗里曼成為大聯盟史上第一位在世界大賽擊出2支再見全壘打的球員。根據ESPN Research統計，他同時也是季後賽史上，4位曾經擊出不只1支再見全壘打的球員之一，其餘3人都有2支，分別是柯利亞（Carlos Correa）、歐提茲（David Ortiz）和威廉斯（Bernie Williams）。

去年道奇與紐約洋基爭奪世界大賽冠軍，弗里曼首戰於10局下兩人出局且滿壘時，大棒一揮扛出再見滿貫全壘打，締造世界大賽史上首支再見滿貫砲。當時他還感性地表示：「感覺就好像5歲跟哥哥在後院玩球，夢想的情境成真了。」

今年世界大賽第4戰明天繼續在道奇主場進行，藍鳥預計派出前賽揚獎強投畢柏（Shane Bieber）先發登板，道奇則將由今年季後賽2次先發都拿勝的大谷翔平掛帥主投。

