MLB／道奇貝茲熱心公益慈善 壓倒性票數獲頒克萊門特獎

中央社／ 綜合外電報導
洛杉磯道奇強打貝茲。 美聯社
洛杉磯道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）今天獲頒2025年克萊門特獎，以表彰他在慈善事業上的傑出貢獻。

克萊門特獎（Roberto Clemente Award）是為紀念已故匹茲堡海盜傳奇球星克萊門特（Roberto Clemente）而設立。克萊門特於1972年為尼加拉瓜地震災民運送救援物資時，不幸墜機身亡。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示，貝茲是棒球運動的傑出品牌大使，以壓倒性票數獲頒克萊門特獎。

曼佛瑞德指出，貝茲與妻子布莉安娜（Brianna）積極援助洛杉磯火災災民，並投身解決飢餓與無家可歸問題。貝茲還捐贈青少年運動器材、資助青棒賽事，並贊助家鄉納希維爾（Nashville）的青少年球隊。

貝茲則在獲獎後表示：「我認為人生不僅在於工作成就。更重要的是你對他人的影響。人們總會記得你帶給他們的感受。所以我們始終秉持這份信念行事。」

