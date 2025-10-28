聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇貝茲熱心公益慈善 壓倒性票數獲頒克萊門特獎
洛杉磯道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）今天獲頒2025年克萊門特獎，以表彰他在慈善事業上的傑出貢獻。
克萊門特獎（Roberto Clemente Award）是為紀念已故匹茲堡海盜傳奇球星克萊門特（Roberto Clemente）而設立。克萊門特於1972年為尼加拉瓜地震災民運送救援物資時，不幸墜機身亡。
大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示，貝茲是棒球運動的傑出品牌大使，以壓倒性票數獲頒克萊門特獎。
曼佛瑞德指出，貝茲與妻子布莉安娜（Brianna）積極援助洛杉磯火災災民，並投身解決飢餓與無家可歸問題。貝茲還捐贈青少年運動器材、資助青棒賽事，並贊助家鄉納希維爾（Nashville）的青少年球隊。
貝茲則在獲獎後表示：「我認為人生不僅在於工作成就。更重要的是你對他人的影響。人們總會記得你帶給他們的感受。所以我們始終秉持這份信念行事。」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言