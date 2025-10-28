MLB／單一季後賽3度上演單場至少雙響砲 大谷翔平史上第一人

美國職棒大聯盟世界大賽第3戰上演18局、總計6小時39分的史詩大決鬥，洛杉磯道奇巨星大谷翔平不但敲出兩支全壘打進帳3分打點，他個人單場4支長打也追平119年來世界大賽紀錄，在主場道奇球場再度上演歷史性的季後賽表現。

美聯社報導，大谷在前7局打出包括兩轟的4支長打後，接下來在這場史詩般的延長賽一連獲得5次保送，成為83年來無論是例行賽或季後賽，首位單場9度上壘的大聯盟球員。

世界大賽之前僅有一位球員單場繳出4支長打：1906年世界大賽第5戰，芝加哥白襪隊的伊斯貝爾（Frank Isbell）曾敲出4支二壘安打。

大谷首局下半首打席就擊出右外野規則二壘打，第3局從多倫多藍鳥先發投手薛則（Max Scherzer）手中敲出陽春全壘打，並在第5局面對藍鳥中繼投手福勒哈蒂（Mason Fluharty）擊出帶有一分打點的二壘安打，幫助道奇追平比數。

第7局一出局時，大谷再轟出追平的陽春全壘打，這是他在過去4場道奇比賽中的第6發全壘打，追平席格（Corey Seager）2020年單一季後賽道奇球員最多的8轟紀錄。大谷也成為大聯盟歷史上首位在單一季後賽3度單場雙響砲的球員，距離阿羅薩雷納（Randy Arozarena）保持的單一季後賽全壘打紀錄（10支）也只差兩支。

藍鳥對大谷束手無策，決定在第9、11、13與15局均選擇故意四壞保送大谷，這項策略果然奏效，因為大谷的隊友無法將他送回本壘。大谷成為季後賽史上首位單場獲得4次故意四壞的球員，僅次於道森（Andre Dawson）1990年5月創下的5次大聯盟紀錄（含例行賽）。

藍鳥第17局在一壘有人時選擇對決大谷，但投手李特（Brendon Little）投出的4球都刻意落在好球帶外，形同另一次的敬遠保送。

道奇最終在第18局由弗里曼（Freddie Freeman）擊出再見全壘打，最終歷經6小時39分以6比5艱苦獲勝。

大谷賽後透過翻譯表示：「最重要的是我們贏球了。我今天的表現是這場比賽的一部分，而最重要的是我們要翻開新的一頁，準備下一場比賽。」

他帶著笑容說：「我想儘快去睡，這樣才能做好準備。」

大谷預計於明天擔任世界大賽第4戰先發投手，距離個人生涯首次世界大賽先發登板不到17小時。