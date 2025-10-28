MLB／「由伸說他可以！」 熱血請纓連克蕭都被感動

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇藍鳥18局大戰，雙方大量消耗投手，就連山本由伸都蓄勢待發準備上陣。 美聯社
道奇藍鳥18局大戰，雙方大量消耗投手，就連山本由伸都蓄勢待發準備上陣。 美聯社

世界大賽第3戰熱戰18局，燒光兩軍投手戰力，就連前天才剛以105球演出完投勝的山本由伸都蓄勢待發準備上陣，熱血身影讓陣中老大哥克蕭（Clayton Kershaw）都被感動，賽後主動提到山本，「他主動說『我可以上』，有時在世界大賽就是需要這樣的態度。」

此役道奇共用10位投手、總投球數312球，藍鳥則是9投上陣，共用297球，道奇在這場耐力戰中成為最後贏家，打到延長18局以6：5贏球，但若戰線持續拉長，山本由伸預計將在第19局站上投手丘。

克蕭此役也中繼0.1局亮相，賽後主動談到山本由伸，「他真的太棒了，兩天前才剛投了一場完投的比賽，然後飛越整個美洲大陸，凌晨4點抵達洛杉磯，只休了1天，他卻說『我可以上場！』」。

克蕭大讚，山本的態度，正是想要贏得世界大賽所必須的，道奇隊上有許多選手都願意為了球隊犧牲，「我們知道任務還沒有完成，還要贏下兩場比賽，每個人都會為了明天的比賽做好準備。」

此外，明天的先發投手大谷翔平，今天也壘間9度跑跳，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後談到大谷翔平第4戰的先發任務，沒有任何遲疑，「他很好，他明天會上場投球。」羅伯茲表示，大谷確實有些累了，腳也出現抽筋狀況，但沒有大礙，「他還是很有活力，明天會準備好投球。」

