聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇4球員兩度參加18局大戰 這次時間較短、投手和用球數更多
今天上演世界大賽史上第2次18局大戰，道奇靠著「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）18局下再見全壘打，以6：5氣走藍鳥隊，這場比賽讓不少球迷想起2018年世界大賽G3的18局大戰。
2018年世界大賽G3道奇隊與紅襪隊交手，當時道奇孟西（Max Muncy）擊出再見轟，以3：2擊敗紅襪隊。
2018年那場比賽是一場跨日大戰，打了18局、7小時20分才分勝負，是世界大賽時間最長紀錄，兩隊合計動用18名投手，總用球數561球。
今天比賽也打到第18局，但僅花了6小時39分，兩隊共使用19名投手，道奇10人創世界大賽紀錄，總用球數則是609球。
值得一提的是，孟西、赫南德茲（Enrique Hernandez）、克蕭（Clayton Kershaw）和貝茲（Mookie Betts）這兩場比賽都有上場，但貝茲2018年是紅襪隊的開路先鋒。
🔥 《2025MLB季後賽》
