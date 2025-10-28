MLB／藍鳥教頭認封鎖大谷唯一策略就是閃 預告還會繼續敬遠

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平9個打席轟出4支長打外加5次保送。 路透社
大谷翔平9個打席轟出4支長打外加5次保送。 路透社

大谷翔平今天前4打席全數都是長打，藍鳥隊索性再也不給他打了，此役糾纏18局大戰，大谷共獲5次保送（包含4次故意四壞），藍鳥教頭史奈德（John Schneider）無奈說，要對付他，唯一的辦法就是想辦法把球棒從他的手中拿走。

道奇今天打到延長18局靠弗里曼（Freddie Freeman）再見陽春砲以6：5擊敗藍鳥，在世界大賽握有2勝1敗。大谷未成為最終結束戰線的男人，依然是此役最耀眼之星，前4打席依序是二壘打、全壘打、二壘打、全壘打，火燙到藍鳥決定碰上他的打席都直接比出「4」，單場9次上壘破大聯盟紀錄。

史奈德表示，每場比賽狀況都不一樣，投手也不一樣，而大谷是一位偉大選手，今天打出偉大的一戰，「我認為你只能想辦法把球棒從他的手中拿走。」他也提到，有時閃躲大谷、面對其他選手的策略有用，但當「其他選手」是貝茲（Mookie Betts）、弗里曼時，「這真的很困難。」

被問到後續是否會持續出現敬遠大谷的場景，史奈德毫不避諱，「是的！」

