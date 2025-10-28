快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

MLB／山本由伸險些「中1日」熱血救火 大谷、朗希飛奔接人可愛蹦跳

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
比賽結束瞬間，大谷翔平、佐佐木朗希一起高舉雙手朝外野飛奔而去，他們追逐的身影正是從外野牛棚跑過來的山本由伸。圖／取自大聯盟官方X
比賽結束瞬間，大谷翔平、佐佐木朗希一起高舉雙手朝外野飛奔而去，他們追逐的身影正是從外野牛棚跑過來的山本由伸。圖／取自大聯盟官方X

道奇、藍鳥隊在世界大賽第3戰廝殺18局大戰，牛棚燒著精光，差點把前天才演出完投勝的山本由伸也推上前線，弗里曼（Freddie Freeman）的再見轟出爐後，大谷翔平、佐佐木朗希高舉雙手朝著外野飛奔而去，一把抱住山本，「日本團」相擁蹦蹦跳跳，留下可愛一幕。

佐佐木朗希在這場馬拉松大戰也負責1.2局投球，8局上接手一出局、一二壘有人，成功製造兩顆滾地球出局化解危機，第9局也不安穩，被敲1安打、2保送，但同樣全身而退，兩隊以5：5進入延長賽惡鬥。

隨著牛棚戰力逐漸耗盡，山本由伸熱血請纓上陣，18局出現在牛棚熱身，而他前天剛在第2戰以105球演出9局完投勝，若登板將是僅休1天再上戰場。

弗里曼的再見轟讓山本避免「中1日」登板，有趣的是，比賽結束瞬間，畫面捕捉到大谷翔平、佐佐木朗希一起高舉雙手朝外野飛奔而去，他們追逐的身影正是從外野牛棚跑過來的山本，3人加上翻譯艾爾頓、園田芳大抱在一起蹦蹦跳跳，真的超可愛。

佐佐木朗希 牛棚 弗里曼

延伸閱讀

鬼魅主宰力媲美「瘋邦」 道奇拚衛冕山本由伸仍得隨時待命！

MLB／曾放話山本不可能完投 基特G2賽後承認「我錯了」

MLB／有神快拜！佐佐木朗希「土下座」膜拜山本由伸

MLB／山本由伸讓紐約媒體有感 再次展示為何洋基、大都會垂涎

相關新聞

MLB／自由人再見轟、大谷翔平9上壘！道奇18局平紀錄退藍鳥

世界大賽G3回道奇隊主場進行，雙方一路廝殺18局馬拉松戰役，一共動用了19名投手，耗時6小時39分，最終靠著「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）石破天驚的再見全壘打，道奇艱辛地以6比5擊

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

世界大賽今天上演史詩級戰役，道奇、藍鳥隊廝殺到延長18局，才由弗里曼（Freddie Freeman）的再見陽春砲以6：...

MLB／山本由伸險些「中1日」熱血救火 大谷、朗希飛奔接人可愛蹦跳

道奇、藍鳥隊在世界大賽第3戰廝殺18局大戰，牛棚燒著精光，差點把前天才演出完投勝的山本由伸也推上前線，弗里曼（Fredd...

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

道奇隊巨星大谷翔平今天再度火力大爆發，對藍鳥隊之戰不但轟出雙響砲，而且4支安打都是長打，攻下3分打點，一共包辦12個壘打...

MLB／大谷翔平「雙響砲4長打」後獲4敬遠 創前無古人紀錄

世界大賽G3大谷翔平打擊大爆發，前4打席都是長打，但接下來4次打席都獲得敬遠保送，創下紀錄。 大谷首局敲出場地規則二壘安打，3局敲出陽春砲，5局敲出帶有1分打點的二壘安打，7局再敲追平陽春砲。

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！ 寫119年來首見紀錄

大谷翔平明天要擔任先發投手，今天在打擊方面火力全開，7局下敲出追平陽春砲，前4打席都是長打。 大谷首局首打席就擊出場地規則二壘安打，3局下大谷再敲出陽春砲，形成2：0領先。 藍鳥第4局攻下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。