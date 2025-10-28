MLB／山本由伸險些「中1日」熱血救火 大谷、朗希飛奔接人可愛蹦跳
道奇、藍鳥隊在世界大賽第3戰廝殺18局大戰，牛棚燒著精光，差點把前天才演出完投勝的山本由伸也推上前線，弗里曼（Freddie Freeman）的再見轟出爐後，大谷翔平、佐佐木朗希高舉雙手朝著外野飛奔而去，一把抱住山本，「日本團」相擁蹦蹦跳跳，留下可愛一幕。
佐佐木朗希在這場馬拉松大戰也負責1.2局投球，8局上接手一出局、一二壘有人，成功製造兩顆滾地球出局化解危機，第9局也不安穩，被敲1安打、2保送，但同樣全身而退，兩隊以5：5進入延長賽惡鬥。
隨著牛棚戰力逐漸耗盡，山本由伸熱血請纓上陣，18局出現在牛棚熱身，而他前天剛在第2戰以105球演出9局完投勝，若登板將是僅休1天再上戰場。
弗里曼的再見轟讓山本避免「中1日」登板，有趣的是，比賽結束瞬間，畫面捕捉到大谷翔平、佐佐木朗希一起高舉雙手朝外野飛奔而去，他們追逐的身影正是從外野牛棚跑過來的山本，3人加上翻譯艾爾頓、園田芳大抱在一起蹦蹦跳跳，真的超可愛。
