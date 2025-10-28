聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了
世界大賽今天上演史詩級戰役，道奇、藍鳥隊廝殺到延長18局，才由弗里曼（Freddie Freeman）的再見陽春砲以6：5終結這場6小時39分鐘的惡鬥，道奇在系列賽取得2勝1敗。大谷翔平此役雙響砲、9度上壘，17小時後就要切換「二刀流」，擔任第4戰先發投手，賽後笑說：「我要趕快回去去睡覺了。」
兩隊此役打完7局處於5：5，包括大谷翔平第3局、第7局各一發陽春砲，讓比賽呈現膠著，從第8局起分數一路掛蛋。藍鳥全場共用9名投手，道奇則是10投，連剛在前天第2戰演出完投勝的山本由伸，都請纓上陣，出現在牛棚熱身，已經蓄勢待發站上投手丘。
大谷為明天一戰的先發投手，隨著比賽時間不斷拉長，外界關心他的休息時間是否充足，他也笑說：「我想趕快回家睡覺，為明天的比賽做好準備。」
評價此役打擊表現，大谷翔平更看重團隊的勝利，他表示，「贏球才是最重要的，晚點再回顧我的打擊表現就好，現在專注力要轉移到明天的投球上了。」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言