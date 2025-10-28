MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

世界大賽今天上演史詩級戰役，道奇、藍鳥隊廝殺到延長18局，才由弗里曼（Freddie Freeman）的再見陽春砲以6：5終結這場6小時39分鐘的惡鬥，道奇在系列賽取得2勝1敗。大谷翔平此役雙響砲、9度上壘，17小時後就要切換「二刀流」，擔任第4戰先發投手，賽後笑說：「我要趕快回去去睡覺了。」

兩隊此役打完7局處於5：5，包括大谷翔平第3局、第7局各一發陽春砲，讓比賽呈現膠著，從第8局起分數一路掛蛋。藍鳥全場共用9名投手，道奇則是10投，連剛在前天第2戰演出完投勝的山本由伸，都請纓上陣，出現在牛棚熱身，已經蓄勢待發站上投手丘。

大谷為明天一戰的先發投手，隨著比賽時間不斷拉長，外界關心他的休息時間是否充足，他也笑說：「我想趕快回家睡覺，為明天的比賽做好準備。」

評價此役打擊表現，大谷翔平更看重團隊的勝利，他表示，「贏球才是最重要的，晚點再回顧我的打擊表現就好，現在專注力要轉移到明天的投球上了。」

大谷翔平が同点ホームラン🔥

今ポストシーズン8本塁打



本日2本目の本塁打！

4打数4安打2本塁打3打点



4打席すべて長打

これが大谷翔平...



打率.283 8本塁打 OPS1.188

①二塁打

②本塁打

③二塁打

④本塁打



🎥@MLBONFOX #大谷ホームラン#大谷翔平 #ドジャース

