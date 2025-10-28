快訊

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
歷經18局苦戰後，大谷翔平緊接著要在第4戰擔任先發投手。 美聯社
世界大賽今天上演史詩級戰役，道奇藍鳥隊廝殺到延長18局，才由弗里曼（Freddie Freeman）的再見陽春砲以6：5終結這場6小時39分鐘的惡鬥，道奇在系列賽取得2勝1敗。大谷翔平此役雙響砲、9度上壘，17小時後就要切換「二刀流」，擔任第4戰先發投手，賽後笑說：「我要趕快回去去睡覺了。」

兩隊此役打完7局處於5：5，包括大谷翔平第3局、第7局各一發陽春砲，讓比賽呈現膠著，從第8局起分數一路掛蛋。藍鳥全場共用9名投手，道奇則是10投，連剛在前天第2戰演出完投勝的山本由伸，都請纓上陣，出現在牛棚熱身，已經蓄勢待發站上投手丘。

大谷為明天一戰的先發投手，隨著比賽時間不斷拉長，外界關心他的休息時間是否充足，他也笑說：「我想趕快回家睡覺，為明天的比賽做好準備。」

評價此役打擊表現，大谷翔平更看重團隊的勝利，他表示，「贏球才是最重要的，晚點再回顧我的打擊表現就好，現在專注力要轉移到明天的投球上了。」

MLB／自由人再見轟、大谷翔平9上壘！道奇18局平紀錄退藍鳥

世界大賽G3回道奇隊主場進行，雙方一路廝殺18局馬拉松戰役，一共動用了19名投手，耗時6小時39分，最終靠著「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）石破天驚的再見全壘打，道奇艱辛地以6比5擊

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

世界大賽今天上演史詩級戰役，道奇、藍鳥隊廝殺到延長18局，才由弗里曼（Freddie Freeman）的再見陽春砲以6：...

MLB／山本由伸險些「中1日」熱血救火 大谷、朗希飛奔接人可愛蹦跳

道奇、藍鳥隊在世界大賽第3戰廝殺18局大戰，牛棚燒著精光，差點把前天才演出完投勝的山本由伸也推上前線，弗里曼（Fredd...

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

道奇隊巨星大谷翔平今天再度火力大爆發，對藍鳥隊之戰不但轟出雙響砲，而且4支安打都是長打，攻下3分打點，一共包辦12個壘打...

MLB／大谷翔平「雙響砲4長打」後獲4敬遠 創前無古人紀錄

世界大賽G3大谷翔平打擊大爆發，前4打席都是長打，但接下來4次打席都獲得敬遠保送，創下紀錄。 大谷首局敲出場地規則二壘安打，3局敲出陽春砲，5局敲出帶有1分打點的二壘安打，7局再敲追平陽春砲。

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！ 寫119年來首見紀錄

大谷翔平明天要擔任先發投手，今天在打擊方面火力全開，7局下敲出追平陽春砲，前4打席都是長打。 大谷首局首打席就擊出場地規則二壘安打，3局下大谷再敲出陽春砲，形成2：0領先。 藍鳥第4局攻下

