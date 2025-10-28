聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王
道奇隊巨星大谷翔平今天再度火力大爆發，對藍鳥隊之戰不但轟出雙響砲，而且4支安打都是長打，攻下3分打點，一共包辦12個壘打數，今年季後賽13戰累積8支全壘打、14分打點，躍居雙冠王。
大谷近況火熱， 18日對釀酒人隊轟出3支全壘打，幫助道奇在國聯冠軍賽4連勝，進入世界大賽後，25日首戰再度開轟，今天是季後賽第3次出現單場雙響砲，締造單一季後賽新紀錄，光是最近4場比賽就有6支全壘打，讓敵隊教練團、投手群傷透腦筋。
大谷去年加盟道奇首季就奪下世界大賽冠軍，當時在3輪季後賽出賽16場，繳出打擊率2成30、全壘打3支、打點10分的成績；今年道奇以國聯第3種子身分從外卡系列賽打起，進入世界大賽已是第4輪， 大谷首次二刀流亮相，長打砲火完全不受影響，目前13場比賽打擊率2成83、全壘打8支、打點14分，而且15支安打多達11支長打（2支二壘打、1支三壘打）。
道奇、藍鳥今天賽前，藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）6支全壘打、12分打點都是榜首，大谷雙響砲後獨居全壘打領先，打點也超前，生涯在季後賽11轟、24分打點，全壘打數正式超越「酷斯拉」松井秀喜（10轟），成為大聯盟日本球員最多轟紀錄。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言