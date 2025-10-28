Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

世界大賽G3回道奇隊主場進行，大谷翔平單場4長打，創世界大賽119年來首見紀錄。也是季後賽第一位壘上無人情況下，單場被敬遠2次的打者，單場8次上壘破季後賽最多紀錄。這場比賽鏖戰到17局，世界大賽最長紀錄是2018年G3，當時道奇在18局以3：2擊敗紅襪隊。

藍鳥隊推出3屆塞揚強投薛則（Max Scherzer）先發，大谷翔平首局首打席就敲出場地規則二壘安打，但後續無功而返。2局下「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）陽春砲幫助道奇先馳得點，大谷3局下再補上一發陽春砲，形成2：0領先。

4局上道奇二壘手艾德曼（Tommy Edman）發生守備失誤，原本能形成雙殺，結果變成無人出局一、三壘有人危機，藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）3分砲一棒逆轉，接下來靠著2支安打和高飛犧牲打再下一城，4：2領先。

大谷翔平5局下再度發揮，掃出一支帶有1分打點的二壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）再補上穿越一壘的車布邊安打，送回大谷翔平，形成4：4平手。

7局上藍鳥靠著比切特（Bo Bichette）穿越一壘邊線的安打，一壘跑者小葛雷諾連繞3個壘包，跑回超前分。不過藍鳥沒有高興太久，大谷翔平7局下立刻回敬追平轟。

藍鳥8局上攻佔一、二壘，佐佐木朗希登板救火，連續讓2名打者擊出滾地球，化解危機。9局上朗希控球走鐘投出2保送，但還是安全下莊。

9局下大谷翔平1出局無人在壘上場，直接被敬遠保送，隨後他發動盜壘，因腳沒有撐在壘包上，被判定出局，道奇也無功而返，進入延長賽。

大谷翔平11局下2出局無人在壘上場，又被敬遠保送，下一棒貝茲（Mookie Betts）敲出安打攻佔得點圈，弗里曼（Freddie Freeman）敲出左外野飛球遭接殺，結束這半局。

Freddie Freeman JUST misses a walk-off grand slam ... we're going to the 14th inning! #WorldSeries pic.twitter.com/iYaDJPEO2r — MLB (@MLB) October 28, 2025

12局上藍鳥2出局攻佔滿壘，道奇老將克蕭（Clayton Kershaw）登板拆彈，讓對手擊出二壘滾地球，拆彈成功。

13局下道奇首名打者艾德曼擊出二壘安打，羅哈斯（Miguel Rojas）犧牲觸擊成功，寇爾（Alex Call）擊出無效飛球出局，接下來大谷、貝茲都被敬遠形成滿壘，弗里曼擊出飛球出局，結束這半局。

15局下大谷翔平獲得第4次敬遠，打破世界大賽單場最多紀錄，但貝茲和弗里曼都敲出飛球出局，再度無功而返。