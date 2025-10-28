快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！ 寫119年來首見紀錄

大谷翔平。 美聯社
大谷翔平明天要擔任先發投手，今天在打擊方面火力全開，7局下敲出追平陽春砲，前4打席都是長打。

大谷首局首打席就擊出場地規則二壘安打，3局下大谷再敲出陽春砲，形成2：0領先。

藍鳥第4局攻下4分大局，5局下大谷翔平再度發揮，掃出一支帶有1分打點的二壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）再補上穿越一壘的車布邊安打，送回大谷翔平，形成4：4平手。

7局上藍鳥再下一城，不過7局下大谷又轟出反方向全壘打，再度形成平手。

大谷成為1906年伊斯貝爾（Frank Isbell）後，首位世界大賽單場4支長打的球員。

這一轟是大谷翔平今年季後賽第8轟，追平2020年席格（Corey Seager），並列道奇隊史單一季後賽最多轟的打者。

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！ 再一支平道奇隊史

世界大賽G3今天回到洛杉磯，大谷翔平3局下棒打藍鳥隊塞揚強投薛則（Max Scherzer），一發陽春砲幫助道奇隊取得2：0領先。 數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，薛則對決大谷翔平，

MLB／日本傳奇野茂英雄道奇主場開球 「啤酒肚」引球迷熱議

美國職棒世界大賽，洛杉磯道奇隊今天回到主場迎戰多倫多藍鳥，賽前推出日本傳奇投手野茂英雄開球，為道奇現役日本球星大谷翔平、...

MLB／普荷斯一度列入考慮人選！ 金鶯新主帥選定守護者助教

本賽季戰績不佳的金鶯隊，在季中換帥仍未見成效，根據美媒報導證實，巴爾的摩金鶯將挖角克里夫蘭守護者隊的助理總教練阿爾巴納茲（Craig Albernaz）接掌總教練兵符，這也是他生涯第一次擔任主帥職位。

MLB／道奇回主場拚3連勝登頂 投手大谷挑戰世界大賽開轟

美國職棒世界大賽目前雙方各拿1勝戰成平手，即將在主場迎戰多倫多藍鳥的洛杉磯道奇正加緊操兵，陣中主將大谷翔平有機會成為17...

MLB／代表4支不同球隊世界大賽先發 塞揚老將薛則G3將寫歷史

世界大賽睽違32年重返加拿大後，將再度轉戰美國西岸。多倫多藍鳥與洛杉磯道奇目前戰成1比1平手，雙方將在台灣時間周二於道奇球場展開第3戰，爭奪系列賽的領先優勢。 去年世界大賽在洛杉磯登場首戰，道奇

