MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！ 寫119年來首見紀錄
大谷翔平明天要擔任先發投手，今天在打擊方面火力全開，7局下敲出追平陽春砲，前4打席都是長打。
大谷首局首打席就擊出場地規則二壘安打，3局下大谷再敲出陽春砲，形成2：0領先。
藍鳥第4局攻下4分大局，5局下大谷翔平再度發揮，掃出一支帶有1分打點的二壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）再補上穿越一壘的車布邊安打，送回大谷翔平，形成4：4平手。
7局上藍鳥再下一城，不過7局下大谷又轟出反方向全壘打，再度形成平手。
大谷成為1906年伊斯貝爾（Frank Isbell）後，首位世界大賽單場4支長打的球員。
這一轟是大谷翔平今年季後賽第8轟，追平2020年席格（Corey Seager），並列道奇隊史單一季後賽最多轟的打者。
