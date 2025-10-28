快訊

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！再一支平道奇隊史

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

華爾街日報喊話川普勿出賣台灣 籲拒絕習近平要求表態「反對台獨」

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！ 再一支平道奇隊史

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

世界大賽G3今天回到洛杉磯，大谷翔平3局下棒打藍鳥隊塞揚強投薛則（Max Scherzer），一發陽春砲幫助道奇隊取得2：0領先。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，薛則對決大谷翔平，是世界大賽史上第2次3屆塞揚對決3屆MVP。上一次是2009年費城人隊「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）與洋基隊「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

大谷翔平首打席就鎖定薛則的內角曲球，擊出場地規則的二壘安打，但道奇後續無功而返。2局下道奇「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟出陽春砲，幫助道奇先馳得點。

大谷翔平3局下再補上一發陽春砲，飛行距離389英尺，幫助道奇暫時2：0領先。這發全壘打是大谷今年季後賽第7轟，再一轟就能追平2020年席格（Corey Seager），成為道奇隊史單一季後賽最多轟的打者。

不過4局上藍鳥馬上反擊，靠著道奇守備失誤攻佔一、三壘，藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）擊出3分砲，一棒逆轉。

大谷翔平 薛則 道奇 藍鳥 世界大賽

