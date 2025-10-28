MLB／日本傳奇野茂英雄道奇主場開球 「啤酒肚」引球迷熱議

美國職棒世界大賽，洛杉磯道奇隊今天回到主場迎戰多倫多藍鳥隊，賽前推出日本傳奇投手「龍捲風」野茂英雄開球，為道奇現役日本球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希打氣。

7戰4勝制的世界大賽今天在洛杉磯舉行第3戰，前2戰在多倫多藍鳥主場，雙方戰成1勝1敗平手。今天這場比賽具有關鍵指標，大聯盟統計，世界大賽1比1拿下第3戰的隊伍，最終封王機率66%。

野茂英雄今年57歲，過去是日本球員挑戰美國職棒大聯盟的先驅之一。生涯效力道奇隊7個球季，曾經拿下年度最佳新人、入選明星賽，曾經投出2場無安打比賽。

道奇隊網羅二刀流球星大谷翔平，投手山本由伸、佐佐木朗希，擁有廣大日本球迷力挺，今天世界大賽第3戰請到日本傳奇投手開球，向退役球星致敬之外，也期待在滿場球迷的支持下鼓舞士氣。

野茂英雄開球之外，道奇隊請到葛萊美音樂獎得主、鄉村音樂歌手布萊德派斯里（Brad Paisley）演唱國歌，5架二戰經典教練機AT-6編隊飛過球場，並將在中外野草皮上展開巨幅美國國旗。

道奇對手藍鳥隊來自加拿大，球場旗桿上飄揚著美國及加拿大國旗，賽前儀式也有加拿大歌手JP塞克（JP Saxe）演唱加拿大國歌。

道奇第3戰由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，他在季後賽展現壓制力，防禦率僅0.68。藍鳥派出41歲老將薛則（Max Scherzer），生涯第4度踏上世界大賽舞台。

這場比賽的另一個焦點是兩大強打對決。道奇大谷翔平在國聯冠軍賽打出超水準表現，單場3轟，拿下最有價值球員MVP。藍鳥美聯冠軍賽MVP小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）火力正旺，今年季後賽6轟、22支安打都是隊史新紀錄。