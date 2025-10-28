快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

MLB／日本傳奇野茂英雄道奇主場開球 「啤酒肚」引球迷熱議

中央社／ 洛杉磯27日專電
野茂英雄。 路透
野茂英雄。 路透

美國職棒世界大賽，洛杉磯道奇隊今天回到主場迎戰多倫多藍鳥隊，賽前推出日本傳奇投手「龍捲風」野茂英雄開球，為道奇現役日本球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希打氣。

7戰4勝制的世界大賽今天在洛杉磯舉行第3戰，前2戰在多倫多藍鳥主場，雙方戰成1勝1敗平手。今天這場比賽具有關鍵指標，大聯盟統計，世界大賽1比1拿下第3戰的隊伍，最終封王機率66%。

野茂英雄今年57歲，過去是日本球員挑戰美國職棒大聯盟的先驅之一。生涯效力道奇隊7個球季，曾經拿下年度最佳新人、入選明星賽，曾經投出2場無安打比賽。

道奇隊網羅二刀流球星大谷翔平，投手山本由伸、佐佐木朗希，擁有廣大日本球迷力挺，今天世界大賽第3戰請到日本傳奇投手開球，向退役球星致敬之外，也期待在滿場球迷的支持下鼓舞士氣。

野茂英雄開球之外，道奇隊請到葛萊美音樂獎得主、鄉村音樂歌手布萊德派斯里（Brad Paisley）演唱國歌，5架二戰經典教練機AT-6編隊飛過球場，並將在中外野草皮上展開巨幅美國國旗。

道奇對手藍鳥隊來自加拿大，球場旗桿上飄揚著美國及加拿大國旗，賽前儀式也有加拿大歌手JP塞克（JP Saxe）演唱加拿大國歌。

道奇第3戰由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，他在季後賽展現壓制力，防禦率僅0.68。藍鳥派出41歲老將薛則（Max Scherzer），生涯第4度踏上世界大賽舞台。

這場比賽的另一個焦點是兩大強打對決。道奇大谷翔平在國聯冠軍賽打出超水準表現，單場3轟，拿下最有價值球員MVP。藍鳥美聯冠軍賽MVP小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）火力正旺，今年季後賽6轟、22支安打都是隊史新紀錄。

世界大賽 道奇 藍鳥 大谷翔平 野茂英雄

相關新聞

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！ 再一支平道奇隊史

世界大賽G3今天回到洛杉磯，大谷翔平3局下棒打藍鳥隊塞揚強投薛則（Max Scherzer），一發陽春砲幫助道奇隊取得2：0領先。 數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，薛則對決大谷翔平，

MLB／日本傳奇野茂英雄道奇主場開球 「啤酒肚」引球迷熱議

美國職棒世界大賽，洛杉磯道奇隊今天回到主場迎戰多倫多藍鳥，賽前推出日本傳奇投手野茂英雄開球，為道奇現役日本球星大谷翔平、...

MLB／普荷斯一度列入考慮人選！ 金鶯新主帥選定守護者助教

本賽季戰績不佳的金鶯隊，在季中換帥仍未見成效，根據美媒報導證實，巴爾的摩金鶯將挖角克里夫蘭守護者隊的助理總教練阿爾巴納茲（Craig Albernaz）接掌總教練兵符，這也是他生涯第一次擔任主帥職位。

MLB／道奇回主場拚3連勝登頂 投手大谷挑戰世界大賽開轟

美國職棒世界大賽目前雙方各拿1勝戰成平手，即將在主場迎戰多倫多藍鳥的洛杉磯道奇正加緊操兵，陣中主將大谷翔平有機會成為17...

MLB／代表4支不同球隊世界大賽先發 塞揚老將薛則G3將寫歷史

世界大賽睽違32年重返加拿大後，將再度轉戰美國西岸。多倫多藍鳥與洛杉磯道奇目前戰成1比1平手，雙方將在台灣時間周二於道奇球場展開第3戰，爭奪系列賽的領先優勢。 去年世界大賽在洛杉磯登場首戰，道奇

MLB／曾放話山本不可能完投 基特G2賽後承認「我錯了」

昨日世界大賽G2，道奇王牌投手山本由伸再度演出完投，帶領道奇5：1奪勝，他在季後賽連續2場演出完投勝的壯舉令世人震驚不已。前洋基隊長基特（Derek Jeter）曾放話山本在G2不可能完投，但現如今卻

