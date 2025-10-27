MLB／普荷斯一度列入考慮人選！ 金鶯新主帥選定守護者助教

本賽季戰績不佳的金鶯隊，在季中換帥仍未見成效，根據美媒報導證實，巴爾的摩金鶯將挖角克里夫蘭守護者隊的助理總教練阿爾巴納茲（Craig Albernaz）接掌總教練兵符，這也是他生涯第一次擔任主帥職位。

金鶯於今年5月中旬解雇了原先的總教練海德（Brandon Hyde），原因是球隊在賽季初戰績不佳，僅為15勝28負；隨後任命三壘教練曼索里諾（Tony Mansolino）代理其職務，擔任臨時總教練。不過，即便換了主帥仍未見好轉，金鶯隊本季最終以75勝87負的戰績排在美聯東區墊底，無緣季後賽。

賽季結束後，金鶯持續在尋找新總教練的人選，據傳生涯打下703轟的傳奇球星「生化人」普荷斯（Albert Pujols）也曾被球團列入考慮人選。

傳奇球星普荷斯。 美聯社

然而，稍早根據《ESPN》的報導指出，阿爾巴納茲將是金鶯隊的新主帥。《ESPN》寫道，「阿爾巴納茲在過去的執教生涯中，與年輕球員建立了深厚的友誼，並憑藉多年在球場上磨練出的棒球嗅覺，使他躍居金鶯隊教練職位的榜首。」

此外，《ESPN》指出，曾擔任捕手的阿爾巴納茲，與球員溝通的能力是他的一大亮點，也是金鶯球團項中他的原因。目前金鶯陣中有多位年輕球員，如明星遊擊韓德森（Gunnar Henderson）、捕手拉契曼（Adley Rutschman）及巴薩洛（Samuel Basallo）等人，被視為是大聯盟未來幾年最具潛力的球隊之一。

回顧阿爾巴納茲的制服組生涯，他從2015年起開始擔任教練職，2020年球季開始在舊金山巨人隊服務，擔任牛棚以及捕手教練。直至去年球季才轉隊來到守護者擔任板凳教練，今年職位則持續上升來到助理總教練一職。值得注意的是，明年阿爾巴納茲轉戰金鶯後，將迎來他生涯首次在大聯盟擔任總將練的里程碑。

Breaking: The Baltimore Orioles are finalizing a deal to hire Craig Albernaz as manager, sources tell @JeffPassan.



Albernaz, 42, was previously associate manager with the Cleveland Guardians. pic.twitter.com/zRIPbc0gdK — ESPN (@espn) 2025年10月27日