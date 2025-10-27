MLB／代表4支不同球隊世界大賽先發 塞揚老將薛則G3將寫歷史

世界大賽睽違32年重返加拿大後，將再度轉戰美國西岸。多倫多藍鳥與洛杉磯道奇目前戰成1比1平手，雙方將在台灣時間周二於道奇球場展開第3戰，爭奪系列賽的領先優勢。

去年世界大賽在洛杉磯登場首戰，道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）轟出史上第一支再見滿貫砲，後續更成為史上首位在世界大賽前4場都開轟的球員，留下屬於自己的印記。今年，在洛杉磯進行的首場世界大賽也要再度見證歷史。

藍鳥塞揚老將薛則（Max Scherzer）將在G3銜命出征，成為史上首位曾為4支不同球隊先發登板世界大賽的投手。他過去曾在2012年代表底特律老虎、2019年代表華盛頓國民與2023年代表德州遊騎兵出賽，拿下兩枚冠軍戒。今年他將力拚生涯第3冠。

薛則在美聯冠軍賽第4戰繳出5.2局優質先發，帶領藍鳥擊退西雅圖水手。這場比賽也讓他走出例行賽最後6戰僅1勝3敗、防禦率高達9.00的低潮。

「這就是我們打球的目標，為了這一刻、為了爭冠而努力。」薛則表示。他生涯季後賽累積4次對戰道奇（3場先發），戰績1勝1敗、防禦率僅2.70，「能再次站上這樣的舞台是種幸運，畢竟有許多優秀球員從未打過世界大賽。」

值得一提的是，薛則曾在2021年效力道奇，當年球隊在國聯冠軍戰敗給亞特蘭大勇士。他原定在第6戰先發，但因手臂緊繃被迫取消登板，成為那年球季的遺憾。

系列賽首戰藍鳥火力全開，以11比4痛宰道奇；但第2戰道奇靠山本由伸完投9局僅失1分，以5比1扳平戰局。數據顯示，道奇本季季後賽在先發投手投滿至少6局時，戰績為9勝0敗，可說是先發投手的表現基本上決定了勝負。

「藍鳥不會輕易退讓，他們非常自信，也擁有出色的天賦。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「我們必須持續給對手施加壓力、盡可能消耗他們的牛棚，才能真正掌握主動權。」

道奇第3戰將派出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發。這位洛杉磯當地出身的投手，例行賽出賽18場拿下4勝3敗、防禦率3.19，到了季後賽更是表現亮眼。

國聯冠軍賽第3戰，葛拉斯諾先發5.2局僅失1分，率隊取勝；目前季後賽3場登板包含2場先發，累積13.1局送出18次三振、防禦率低至0.68。

不過，葛拉斯諾生涯對戰藍鳥11場例行賽先發僅拿下1勝4敗、防禦率5.82，成績並不理想；今年8月10日他在主場對藍鳥先發5.2局失2分、送出8次三振，最終無關勝敗。

「我會把這場比賽當成一般例行賽。」葛拉斯諾表示，「能替家鄉球隊在世界大賽登板真的很棒，但我會專注在每一次投球，盡量排除外界的雜音。」