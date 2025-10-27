快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

MLB／曾放話山本不可能完投 基特G2賽後承認「我錯了」

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊日本強投山本由伸25日完投9局，領軍5：1擊敗藍鳥隊。（歐新社） 歐新社
道奇隊日本強投山本由伸25日完投9局，領軍5：1擊敗藍鳥隊。（歐新社） 歐新社

昨日世界大賽G2，道奇王牌投手山本由伸再度演出完投，帶領道奇5：1奪勝，他在季後賽連續2場演出完投勝的壯舉令世人震驚不已。前洋基隊長基特（Derek Jeter）曾放話山本在G2不可能完投，但現如今卻慘遭打臉，面子掛不住的他，在賽後節目中向山本由伸道歉說：「我預測錯了。」

山本由伸昨天只用105球就完投9局，且僅被敲4安打、失1分，還有8次三振跟無四壞保送的驚人紀錄，締造個人在季後賽「連2場完投勝」的歷史壯舉。這項壯舉是繼2001年響尾蛇的席林（Curt Schilling）後，相隔24年，大聯盟季後賽再度有先發投手連續2場演出完投勝，如此罕見紀錄也讓兩位前洋基球星基特與「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）對他心服口服。

前洋基隊長基特。 路透社
前洋基隊長基特。 路透社

在G2賽後《Fox Sports》的評論節目中，前洋基隊長基特（Derek Jeter）一開始就向山本由伸道歉，基特先是說道：「首先我想藉這機會承認我預測錯了，我認為他（山本由伸）會對藍鳥隊有壓制性，但他不可能會完投。尤其在第一局他就用了23球，在座的各位有誰認為他能完投這場比賽？」

羅德里奎茲緊接著表示，他也不認為山本由伸可以完投，他原以為羅伯茲（Dave Roberts）的策略是山本先發，然後交給崔能（Blake Treinen），最後交由佐佐木朗希關門，只是沒想到山本的狀態這麼好，即便對上藍鳥打線第三輪，依舊完全宰制。

最後，羅德里奎茲繼續補充：「這場比賽真是傑作！他可說是現階段最全面的先發投手，不只他有6種球路可以運用，再加上他有很好的牽制能力，跑者很難盜壘，而他又有紮實的守備功力，我真的不知道還能如何形容他了！」

道奇 山本由伸 基特

相關新聞

MLB／代表4支不同球隊世界大賽先發 塞揚老將薛則G3將寫歷史

世界大賽睽違32年重返加拿大後，將再度轉戰美國西岸。多倫多藍鳥與洛杉磯道奇目前戰成1比1平手，雙方將在台灣時間周二於道奇球場展開第3戰，爭奪系列賽的領先優勢。 去年世界大賽在洛杉磯登場首戰，道奇

MLB／普荷斯一度列入考慮人選！ 金鶯新主帥選定守護者助教

本賽季戰績不佳的金鶯隊，在季中換帥仍未見成效，根據美媒報導證實，巴爾的摩金鶯將挖角克里夫蘭守護者隊的助理總教練阿爾巴納茲（Craig Albernaz）接掌總教練兵符，這也是他生涯第一次擔任主帥職位。

MLB／道奇回主場拚3連勝登頂 投手大谷挑戰世界大賽開轟

美國職棒世界大賽目前雙方各拿1勝戰成平手，即將在主場迎戰多倫多藍鳥的洛杉磯道奇正加緊操兵，陣中主將大谷翔平有機會成為17...

MLB／曾放話山本不可能完投 基特G2賽後承認「我錯了」

昨日世界大賽G2，道奇王牌投手山本由伸再度演出完投，帶領道奇5：1奪勝，他在季後賽連續2場演出完投勝的壯舉令世人震驚不已。前洋基隊長基特（Derek Jeter）曾放話山本在G2不可能完投，但現如今卻

MLB／聽得懂藍鳥嘲諷大合唱 大谷翔平：我太太很喜歡

道奇隊在世界大賽第三戰回到主場，今天練習日的記者會中，大谷翔平被問到在客場面對藍鳥隊球迷的嘲諷大合唱，大谷翔平笑說：「我...

MLB／藍鳥教頭再出招！比切特從板凳轉擔任先發二壘手

藍鳥明星游擊手比切特（Bo Bichette）在昨日與道奇比賽從板凳出發，如今世界大賽G3將在明天於洛杉磯開打，根據藍鳥總教練史奈德（John Schneider）透露，比切特將在G3先發名單亮相，並

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。