MLB／曾放話山本不可能完投 基特G2賽後承認「我錯了」

昨日世界大賽G2，道奇王牌投手山本由伸再度演出完投，帶領道奇5：1奪勝，他在季後賽連續2場演出完投勝的壯舉令世人震驚不已。前洋基隊長基特（Derek Jeter）曾放話山本在G2不可能完投，但現如今卻慘遭打臉，面子掛不住的他，在賽後節目中向山本由伸道歉說：「我預測錯了。」

山本由伸昨天只用105球就完投9局，且僅被敲4安打、失1分，還有8次三振跟無四壞保送的驚人紀錄，締造個人在季後賽「連2場完投勝」的歷史壯舉。這項壯舉是繼2001年響尾蛇的席林（Curt Schilling）後，相隔24年，大聯盟季後賽再度有先發投手連續2場演出完投勝，如此罕見紀錄也讓兩位前洋基球星基特與「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）對他心服口服。

前洋基隊長基特。 路透社

Derek Jeter, what happened?? https://t.co/OfTt7nN2wi — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2025年10月26日

在G2賽後《Fox Sports》的評論節目中，前洋基隊長基特（Derek Jeter）一開始就向山本由伸道歉，基特先是說道：「首先我想藉這機會承認我預測錯了，我認為他（山本由伸）會對藍鳥隊有壓制性，但他不可能會完投。尤其在第一局他就用了23球，在座的各位有誰認為他能完投這場比賽？」

羅德里奎茲緊接著表示，他也不認為山本由伸可以完投，他原以為羅伯茲（Dave Roberts）的策略是山本先發，然後交給崔能（Blake Treinen），最後交由佐佐木朗希關門，只是沒想到山本的狀態這麼好，即便對上藍鳥打線第三輪，依舊完全宰制。

最後，羅德里奎茲繼續補充：「這場比賽真是傑作！他可說是現階段最全面的先發投手，不只他有6種球路可以運用，再加上他有很好的牽制能力，跑者很難盜壘，而他又有紮實的守備功力，我真的不知道還能如何形容他了！」