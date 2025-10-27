MLB／道奇回主場拚3連勝登頂 投手大谷挑戰世界大賽開轟

快訊

中央社／ 洛杉磯26日綜合外電報導
大谷翔平將在第四戰先發，有機會成為17年來首名在世界大賽擊出全壘打的投手。 美聯社
美國職棒世界大賽目前雙方各拿1勝戰成平手，即將在主場迎戰多倫多藍鳥的洛杉磯道奇正加緊操兵，陣中主將大谷翔平有機會成為17年來首名在世界大賽擊出全壘打的投手。

綜合美聯社報導，二刀流的大谷並不介意自己的優秀表現吸引更多能投擅打的球員加入他的行列。

不過大谷開玩笑地說，他不想在自家主場聽到球迷大喊「我們不需要你！」因為他世界大賽首戰於多倫多登場時，藍鳥球迷仍對他在2023年12月與道奇簽約，而不是選擇加入藍鳥感到憤慨。

這名31歲，榮獲3屆最有價值的球員說，「我最近感覺好多了。我竭盡全力確保自己做好充分準備，並以正確心態打擊，但我同時也要向對手的表現致意。」

大谷今年12場季後賽打擊率為0.224，包括6支全壘打、11個打點與1次盜壘，對藍鳥系列賽他8個打數2支安打，其中包括1支2分全壘打。

擔任投手的大谷，今年季後賽2次先發都拿勝，防禦率2.25，12局內送出19次三振與4次保送。他在28日晚間系列賽第4戰將對上前賽揚獎得主畢柏（Shane Bieber），歷史上只有13人以投手身分在世界大賽擊出全壘打，這個世紀更只有2008年的布蘭頓（Joe Blanton）1人。

道奇除了需要大谷的投打能力，同時接下來的主場3連戰，率先登板的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也是全隊仰賴的強投。他季後賽3戰被擊出7支安打僅失1分，總共送出18次三振與8次保送。

葛拉斯諾的對手是藍鳥老將薛則（Max Scherzer），這名3屆塞揚獎得主將以41歲之姿面對道奇強力打線，希望重現他在美國聯盟冠軍賽第4戰的精采演出，當時薛則在5.2局中只讓西雅圖水手拿下2分。

道奇力爭成為自1998至2000年紐約洋基三連冠以來，首支在世界大賽連霸的球隊。不過雙方的第3戰與第4戰，藍鳥先發投手都不是簡單人物，這將是史上第8次世界大賽連兩戰的先發投手都是塞揚獎得主。

不過道奇陣中尚有在系列賽第2戰表現極佳的山本由伸，他連2場完投是2023年克萊芬哲（Mike Clevinger）之後的第1人。季後賽連2場完投更是自2001年巨投席林（Curt Schilling）之後首見。自2015年的奎托（Johnny Cueto）之後，他是首名在世界大賽完投的投手。

