MLB／聽得懂藍鳥嘲諷大合唱 大谷翔平：我太太很喜歡

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平和妻子田中真美子。 美聯社
道奇隊在世界大賽第三戰回到主場，今天練習日的記者會中，大谷翔平被問到在客場面對藍鳥隊球迷的嘲諷大合唱，大谷翔平笑說：「我覺得真的很棒，我太太非常喜歡那個口號。」

道奇隊前兩場作客多倫多，首戰被藍鳥隊以11：4擊敗，第9局大谷翔平上場打擊時，全場藍鳥球迷齊聲高喊「We don’t need you！（我們不需要你）」，呼應2023年大谷翔平可能加盟藍鳥隊的傳聞。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）當時認為大谷翔平可能根本沒聽懂，但事實是他聽得很清楚，大谷翔平今天被問到此事時認為那是很棒的口號，太太真美子不僅喜歡，「還拿這件事開我玩笑。不過我自己覺得挺好的。」

而道奇隊在第二戰靠著山本由伸完投9局僅失1分的表現，以5：1擊敗藍鳥隊將戰局扳平，大谷翔平對此也說：「由伸的投球真的太出色了。能在對上這麼強的打線時投出那樣的內容，身為隊友我感到非常驕傲。」

至於自己的打擊狀態，大谷表示：「感覺逐漸在提升。每次打擊都希望能做到最好，當然對手的投手也都非常強。我會重視賽前準備與上場前的心態，並且珍惜每一個打席。」

大谷翔平 藍鳥 道奇

