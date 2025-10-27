快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

MLB／藍鳥教頭再出招！比切特從板凳轉擔任先發二壘手

聯合新聞網／ 綜合報導
比切特。 路透社
比切特。 路透社

藍鳥明星游擊手比切特（Bo Bichette）在昨日與道奇比賽從板凳出發，如今世界大賽G3將在明天於洛杉磯開打，根據藍鳥總教練史奈德（John Schneider）透露，比切特將在G3先發名單亮相，並持續鎮守二壘。

9月6日，比切特在對陣紐約洋基隊的比賽中膝蓋扭傷，此後例行賽與季後賽皆未出賽，直至世界大賽第1戰他復出擔任先發二壘手，是大聯盟生涯首度鎮守二壘；第2戰不在先發名單的比切特，則在比賽末端上場代打，並在最後兩局擔任二壘手，原先的二壘手希曼尼茲（Andres Gimenez）則被調至游擊。

比切特（右）和希曼尼茲（左）將於G3組成二游搭檔。 路透社
比切特（右）和希曼尼茲（左）將於G3組成二游搭檔。 路透社

今日，史奈德在接受採訪時表示，比切特將在明天的比賽擔任先發二壘手。「期待他能出賽，」史耐德說道：「他現在正在訓練。昨天（第2場比賽）打完感覺不錯。我想，隨著時間一天天過去，他今年這個階段的狀態應該會盡可能恢復到往日水準。」

史耐德還表示，比切特能夠在周一訓練代表是一個「好兆頭」，他認為明天的比賽對於藍鳥來說至關重要，所以提前一天做好各種訓練和準備是必要的。

現年27歲的比切特，在賽季末因傷缺席了大部分比賽，在此之前他是藍鳥的重要戰力，比切特本賽季打擊率突破3成，並轟出18支本壘打和外帶94分打點。在受傷前以181支安打領跑全聯盟，儘管缺席了例行賽的最後20場比賽，但他仍然在安打數和二壘安打數（44支）上並列第2。倘若能在接下來與道奇系列賽找回過往狀態，對藍鳥打線將是一大福音。

談到守備搭檔比切特，希曼尼茲則大方分享：「我很高興看到比切特回來，我知道他為了復出，在訓練室和健身房裡訓練得有多努力。」

藍鳥 道奇

相關新聞

MLB／聽得懂藍鳥嘲諷大合唱 大谷翔平：我太太很喜歡

道奇隊在世界大賽第三戰回到主場，今天練習日的記者會中，大谷翔平被問到在客場面對藍鳥隊球迷的嘲諷大合唱，大谷翔平笑說：「我...

MLB／有神快拜！佐佐木朗希「土下座」膜拜山本由伸

道奇隊日本強投山本由伸昨天在世界大賽演出9局僅失1分的完投勝，不讓牛棚有上班機會，學弟佐佐木朗希與一眾人等像他膜拜，山本...

MLB／常看大谷翔平出賽嗎？藍鳥教頭：如果我還沒睡著的話

大聯盟世界大賽道奇隊與藍鳥隊戰成1勝1敗平手，今天的休兵日藍鳥教頭史奈德（John Schneider）被問到對上大谷翔...

MLB／山本由伸讓紐約媒體有感 再次展示為何洋基、大都會垂涎

道奇隊日本強投山本由伸在世界大賽第2戰主宰戰場，獨撐9局領軍5：1擊敗藍鳥隊，成為大聯盟近24年首位在季後賽連兩場完投勝...

MLB／藍鳥教頭再出招！比切特從板凳轉擔任先發二壘手

藍鳥明星游擊手比切特（Bo Bichette）在昨日與道奇比賽從板凳出發，如今世界大賽G3將在明天於洛杉磯開打，根據藍鳥總教練史奈德（John Schneider）透露，比切特將在G3先發名單亮相，並

震撼世界大賽！山本由伸完投勝連發 MLB官方發海報奉若鬼魅

日本強投山本由伸在世界大賽再飆鬼神戰役，昨天先發九局僅失一分，率領道奇隊以五比一擊敗藍鳥隊，戰線扳成一勝一敗。山本連兩場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。