MLB／藍鳥教頭再出招！比切特從板凳轉擔任先發二壘手

藍鳥明星游擊手比切特（Bo Bichette）在昨日與道奇比賽從板凳出發，如今世界大賽G3將在明天於洛杉磯開打，根據藍鳥總教練史奈德（John Schneider）透露，比切特將在G3先發名單亮相，並持續鎮守二壘。

9月6日，比切特在對陣紐約洋基隊的比賽中膝蓋扭傷，此後例行賽與季後賽皆未出賽，直至世界大賽第1戰他復出擔任先發二壘手，是大聯盟生涯首度鎮守二壘；第2戰不在先發名單的比切特，則在比賽末端上場代打，並在最後兩局擔任二壘手，原先的二壘手希曼尼茲（Andres Gimenez）則被調至游擊。

比切特（右）和希曼尼茲（左）將於G3組成二游搭檔。 路透社

今日，史奈德在接受採訪時表示，比切特將在明天的比賽擔任先發二壘手。「期待他能出賽，」史耐德說道：「他現在正在訓練。昨天（第2場比賽）打完感覺不錯。我想，隨著時間一天天過去，他今年這個階段的狀態應該會盡可能恢復到往日水準。」

史耐德還表示，比切特能夠在周一訓練代表是一個「好兆頭」，他認為明天的比賽對於藍鳥來說至關重要，所以提前一天做好各種訓練和準備是必要的。

現年27歲的比切特，在賽季末因傷缺席了大部分比賽，在此之前他是藍鳥的重要戰力，比切特本賽季打擊率突破3成，並轟出18支本壘打和外帶94分打點。在受傷前以181支安打領跑全聯盟，儘管缺席了例行賽的最後20場比賽，但他仍然在安打數和二壘安打數（44支）上並列第2。倘若能在接下來與道奇系列賽找回過往狀態，對藍鳥打線將是一大福音。

談到守備搭檔比切特，希曼尼茲則大方分享：「我很高興看到比切特回來，我知道他為了復出，在訓練室和健身房裡訓練得有多努力。」

Bo Bichette is expected to be in the lineup for Game 3 of the World Series, says Blue Jays manager John Schneider. 🙌 pic.twitter.com/cKy8Hbpg0k — TSN (@TSN_Sports) 2025年10月27日