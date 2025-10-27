MLB／常看大谷翔平出賽嗎？藍鳥教頭：如果我還沒睡著的話

大聯盟世界大賽道奇隊與藍鳥隊戰成1勝1敗平手，今天的休兵日藍鳥教頭史奈德（John Schneider）被問到對上大谷翔平的想法，史奈德坦言過去沒有太多看他出賽的印象，因為時差關係會選擇睡覺優先。

藍鳥隊在首戰靠打線爆發贏球，但第二戰卻被山本由伸一人封鎖，接下來第三戰道奇隊預計派出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，第四戰則輪到大谷翔平登板。

有記者詢問「如果電視上剛好在播道奇的比賽，你會特別關注大谷打擊或投球的樣子嗎？」史奈德笑著回答：「如果我還沒睡著的話會吧。」

藍鳥教頭史奈德。 美聯社

史奈德解釋，因為道奇所在的西岸時差上晚三個小時，所以自己雖然常看棒球比賽，「但如果我很累、很想睡，就算下一局他要上場打擊，我也會選擇去睡覺。」這番話讓現場笑聲不斷。

史奈德也稱讚山本由伸的表現非常出色，「那是一場由一位非常優秀的投手投出的精彩比賽。我們的打線整體上表現穩定，但這種情況（被壓制）有時也會發生。」並補充說：「要連續幾晚對上道奇的先發投手群，確實是艱鉅的任務。我們只能趕快調整，迎接明天的比賽。」