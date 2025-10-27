MLB／有神快拜！佐佐木朗希「土下座」膜拜山本由伸

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希向山本由伸「土下座」膜拜。圖截自X
佐佐木朗希向山本由伸「土下座」膜拜。圖截自X

道奇隊日本強投山本由伸昨天在世界大賽演出9局僅失1分的完投勝，不讓牛棚有上班機會，學弟佐佐木朗希與一眾人等像他膜拜，山本由伸也舉起右手回應，這張有趣的照片在賽後引起迴響。

道奇隊隨隊攝影jon.soohoo常常捕捉到一些有趣的幕後花絮，昨天就拍攝到山本由伸回到室內練習區時，佐佐木朗希與大谷翔平翻譯艾爾頓（Will Ireton）一起以「土下座」的姿勢向他膜拜，旁邊的訓練師史密斯（Travis Smith）也跟進。

「土下座」是過去在日本的平民路上遇見身分尊貴的人都要在他們面前平伏在地上，雙手貼地、額頭靠近地面，以表尊敬的姿勢。

佐佐木朗希先前受訪時曾談到，自己改以後援投手在牛棚待命後，有時會心想「如果先發投手可以完投就好了」，而昨天他雖然也在牛棚熱身，但因為山本由伸的表現不用打卡上班。

山本在國聯冠軍賽第2戰對釀酒人隊就曾演出9局失1分完投勝，世界大賽又有神級演出，大聯盟前一位在季後賽連兩場以上完投勝，已要追溯到2001年響尾蛇隊席林（Curt Schilling），當年締造連3場完投勝，山本成為近24年來第一人。

