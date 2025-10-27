聽新聞
震撼世界大賽！山本由伸完投勝連發 MLB官方發海報奉若鬼魅

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
日本強投山本由伸在世界大賽再飆完投勝，大聯盟IG社群改編電影咒怨海報，將山本鬼魅化。圖／擷取自大聯盟IG
日本強投山本由伸在世界大賽再飆完投勝，大聯盟IG社群改編電影咒怨海報，將山本鬼魅化。圖／擷取自大聯盟IG

日本強投山本由伸在世界大賽再飆鬼神戰役，昨天先發九局僅失一分，率領道奇隊以五比一擊敗藍鳥隊，戰線扳成一勝一敗。山本連兩場都是完投勝，寫下大聯盟本世紀（二○○一年起）第二人紀錄，讓美國職棒大聯盟官方社群都改編電影咒怨的海報，將山本鬼魅化。

在山本投球之下，前一場狂攻十一分的藍鳥打線變得乖巧聽話，山本僅有的失分出現在第三局，對史布林格投出觸身球、小葛雷諾敲安，柯克以高飛犧牲打攻下一分。

山本也從這支高飛犧牲打開始上演完全壓制，藍鳥打線此後無人上壘，山本以連續解決廿人次為比賽收尾，最終以一○五球完成九局投球，僅被敲四安打、失一分，送出八次三振。

加上國聯冠軍賽第二戰，山本演出季後賽連兩場完投勝，大聯盟前一人已要追溯二○○一年響尾蛇隊席林（連三場），寫下廿四年來首見紀錄。

「這場比賽，我們必須要贏。」山本談起面對這場比賽的態度，內心只有「必勝」想法，「我試著放鬆心情登板，不過這是世界大賽，一開始感到不必要的緊張，隨著比賽進行趕快調整。」

道奇教頭羅伯茲也透露，賽前山本就告訴他，不會有輸球的選項，「我想他的ＤＮＡ裡就流淌著為大賽而生的血液，可以控制心跳、保持冷靜，我甚至覺得他還能再投三十到四十球。」

藍鳥先發投手高斯曼也有六點二局失三分優質內容，首局因弗里曼、史密斯安打串連失分，雙方一比一僵持之際，他在第七局挨了史密斯、孟西各一發陽春砲，讓勝利女神向道奇靠攏。

兩隊在多倫多各取一勝，第三戰將在明天移師洛杉磯，道奇推出葛拉斯諾，藍鳥則由薛則把關；大谷翔平負責後天的第四戰先發。

MLB 山本由伸 道奇 藍鳥 咒怨

