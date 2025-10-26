快訊

MLB／單月2度完投勝山本真的好「神」 藍鳥教頭也說讚

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 路透社
來自日本的道奇投手山本由伸在世界大賽第二場比賽中先發出戰，投完9局僅被擊出4支安打、失1分，並有8次三振且無任何四壞球，帶領球隊以5：1擊敗藍鳥奪勝，個人也2度拿下完投勝。這樣的神表現，讓藍鳥教頭史奈德（John Schneider）賽後不禁也稱讚山本由伸「投得太棒了」。

賽後，當被問及山本的表現時，史奈德說道：「他投得真棒。在季後賽連續2場比賽完投真是太棒了。他讓我們在打擊方面很難對付，他的直球能夠有效攻擊好球帶，但他的變化球卻能落在很好的位置。這真是一場精彩的比賽！」

此外，史奈德還說山本由伸的投球姿勢很獨特，「我們為此付出了很多努力，做了充分的準備以應付山本，但他的表現得非常出色。他每次投球都很好地利用速球壓制打者，而他的投球動作也讓我們難以把握時機，他今天已經發揮出了最佳水平。」

藍鳥教頭史奈德。 路透社
山本由伸此役完投9局僅用了105球，比上一次對釀酒人完投勝的用球數還少，他全場只被敲4安、失1分，完美封鎖藍鳥打線。另外，他還猛飆8次三振，無任何四壞球保送紀錄，且僅有1次觸身球，順利摘下今年季後賽第3勝，賽後防禦率來到1.57。

