MLB／山本由伸讓紐約媒體有感 再次展示為何洋基、大都會垂涎

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「百億男」山本由伸在今年季後賽表現極為優異，讓對手一籌莫展。 路透社
道奇隊日本強投山本由伸在世界大賽第2戰主宰戰場，獨撐9局領軍5：1擊敗藍鳥隊，成為大聯盟近24年首位在季後賽連兩場完投勝的投手，「紐約郵報」資深記者薛曼（Joel Sherman）指出，道奇王牌投手再次展示為什麼洋基、大都會隊會垂涎他。

山本15日對決釀酒人隊只被揮出3支安打、失1分，今天對藍鳥被4安、失1分，兩場比賽合計18局只失兩分，一共飆出15次三振，成為道奇贏保證。

大聯盟大市場球隊前年對山本展開激烈爭奪戰，薛曼表示，大都會和洋基都開出3億美元以上的條件，他最終選擇道奇，今天這場比賽出現最重要的提問理由，如果當初不是如此發展，會有什麼結果？

山本完投勝藍鳥再次轟動棒界，道奇前年12月和他簽下12年3億2500萬美元長約，目前看來完全值得，薛曼說：「你看到了，對吧？如果您是紐約球迷，渴望觀看世界大賽第2戰，就不可能錯過這場比賽。」

大都會本季未打進季後賽，洋基則在分區系列賽不敵藍鳥強悍火力，以1勝3敗遭淘汰，紐約郵報讚嘆山本的傑出表現，形容「克服藍鳥陣容是有可能的」，只需山本這種王牌球員的出色表現，就能將世界大賽以1勝1敗帶到洛杉磯。

山本去年加盟道奇首季就和大谷翔平拚下世界大賽冠軍，今年季後賽更是展現王牌架勢，目前4場先發投出3勝1敗、防禦率1.57，生涯在季後賽合計8場先發，戰績5勝1敗、防禦率2.47，勝率達8成33，靈活配球已經飆出41次三振。

道奇 藍鳥 世界大賽

