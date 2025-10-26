快訊

MLB／山本由伸賽前說「沒有輸的選項」 道奇教頭：感覺能再投40球

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

山本由伸今天在世界大賽G2繳出9局失1分的完投勝，幫助道奇隊系列賽扳成1：1平手。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，山本賽前曾對他說，「沒有輸的選項。」

世界大賽G1道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）第6局遭遇亂流，接手的牛棚也大放火，單局狂失9分。今天山本沒有讓悲劇重演，一夫當關完投9局，成為2001年席林（Curt Schilling）後，首位季後賽連2次登板完投勝的投手。

今天山本投完8局時，羅伯茲完全沒考慮是否換投，「他充滿鬥志，非常特別，今晚完全專注。系列賽前他說過『沒有輸的選項』，今晚的表現完全印證這句話。」

有媒體提到，山本季後賽經驗不多，但總能在關鍵時刻繳出好表現，對此羅伯茲提醒，「他在日本時，也曾經在大場面投過。包含WBC，背負國家期待投球，就是極大的壓力。我想他的DNA刻著在大場面發揮高水準、控制心跳並保持冷靜的能力。事實上，我覺得他今天還能再投30到40球。」

羅伯茲也提到，山本有老派強投的特質，「完投需要有高效率、能壓制打線三、四輪的多種球路，還有完成比賽的強烈意志。山本完全是老派球員，投球準備動作和心態都是。能把這種球員送上投手丘，真的讓人很有信心，也很享受這個過程。」

道奇 藍鳥 世界大賽 山本由伸 羅伯茲

